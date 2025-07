El escritor franco-argelino Boualem Sansal, condenado a cinco años de prisión en apelación

Un tribunal argelino condenó el martes 1 de julio al escritor franco-argelino Boualem Sansal a cinco años de prisión, la misma pena que en primera instancia.

El autor, detenido desde noviembre, se encuentra en el centro de un pulso entre París y Argel, en un momento en que las relaciones diplomáticas entre ambas capitales están en su punto más bajo. París dice esperar un indulto.

El Tribunal de Apelación de Argel confirmó el martes una pena de cinco años de prisión firme contra el escritor franco-argelino Boualem Sansal, encarcelado desde hace más de siete meses y protagonista de una grave disputa diplomática entre Argelia y Francia.

"Se confirma la sentencia del tribunal de primera instancia. Tiene ocho días para presentar un recurso de casación", declaró en francés la presidenta a Sansal, presente y de pie en la sala, según un periodista de la AFP presente en el lugar.

El nuevo abogado francés del escritor, Pierre Cornut-Gentille, que llegó el sábado a Argel, no quiso pronunciarse sobre esta posibilidad. "No tengo nada que declarar, tengo que visitar a mi cliente para discutir con él un posible recurso", dijo.

Según Cornut-Gentille, que se reunió con él el lunes, Sansal, de 80 años y enfermo de cáncer, "se encuentra bien".

Territorios de Marruecos

El novelista y ensayista fue condenado el 27 de marzo a cinco años de prisión en primera instancia, en particular por unas declaraciones realizadas en octubre de 2024 al medio de comunicación francés de extrema derecha Frontières, en las que afirmaba que Argelia había heredado bajo la colonización francesa territorios que hasta entonces pertenecían a Marruecos.

Se lo acusó de "atentar contra la unidad nacional", "desacato a las instituciones", "prácticas que perjudican a la economía nacional" y "posesión de videos y publicaciones que amenazan la seguridad y la estabilidad del país".

El juicio de apelación se celebró a petición tanto del escritor como de la fiscalía, que ya había solicitado diez años en primera instancia.

Interrogado ante el Tribunal de Apelación el 24 de junio sobre su declaración sobre las fronteras, Sansal respondió: "No solo me dedico a la política. También me expreso sobre la historia", invocando el derecho garantizado por la Constitución "a la libertad de expresión".

"Francia creó las fronteras (de la Argelia colonizada a partir de 1830, nota del editor), pero afortunadamente, tras la independencia (en 1962), la Unión Africana decretó que estas fronteras heredadas de la colonización eran intangibles", añadió.

Disputa entre países

La detención de Sansal el 16 de noviembre en Argel agravó una disputa entre París y Argel que se desencadenó en julio de 2024 por el reconocimiento por parte de Francia de un plan de autonomía "bajo soberanía marroquí" para el Sáhara Occidental.

Este territorio no autónomo según la ONU es objeto de un conflicto desde hace 50 años entre Marruecos y los independentistas del Polisario, apoyados por Argel.

Desde entonces, ambos países atraviesan una crisis diplomática sin precedentes, marcada por expulsiones de diplomáticos por ambas partes, restricciones para los titulares de visados diplomáticos y la congelación de toda cooperación.

El 6 de mayo, la Asamblea Nacional francesa aprobó una resolución en la que se pedía la "liberación inmediata" del escritor y se subordinaba cualquier "cooperación reforzada" entre Argelia, por un lado, y Francia y Europa, por otro, al respeto de los "compromisos internacionales en materia de derechos humanos".

Si bien en Francia Sansal es objeto de una intensa campaña de apoyo político y mediático, en Argelia, donde no es muy conocido, pocas personalidades lo respaldan.

Las posiciones proisraelíes del escritor, difundidas en las redes sociales, le han valido la hostilidad de una parte de la opinión pública argelina, para la que la causa palestina es sagrada.

Hasta ahora, las múltiples peticiones de liberación o indulto al presidente argelino Abdelmadjid Tebboune, "un gesto de humanidad" reclamado por el propio presidente francés Emmanuel Macron, han caído en saco roto.

Las dos hijas y otros familiares del autor han expresado su esperanza de que sea indultado con motivo del 5 de julio, fecha en la que se celebra el 63º aniversario de la independencia de Argelia.

Interrogado el martes en la radio France Inter, el ministro del Interior francés Bruno Retailleau, partidario de una línea dura de Francia y convertido en la bestia negra del poder argelino, también deseó "medidas de indulto" por parte de Tebboune.

"Espero que se ponga fin a este asunto" y "que sea liberado", declaró, considerando que "todo esto es injusto". Refiriéndose al 5 de julio, Retailleau dijo que no quería "desperdiciar ninguna oportunidad, ni siquiera la más mínima, de conseguir su liberación".