Ruto celebra los logros de la misión de Haití pero lamenta la "inaceptable" falta de apoyo

El presidente de Kenia, William Ruto, elogió este lunes los logros de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS) en Haití, liderada por el país africano, pero calificó de "inaceptable" la falta de apoyo financiero y logístico y pidió una transición "adecuada" cuando termine su mandato el próximo 2 de octubre.

"Si no llevamos a cabo la transición de manera adecuada, podríamos perder lo que hemos logrado", alertó Ruto en un evento organizado en los márgenes de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York.

El mandatario keniano destacó que "muchos consideraban imposible" la tarea encomendada a la misión el año pasado y, sin embargo, "a día de hoy, la MSS de Haití tiene un contingente policial de 989 efectivos, de los cuales 735 son de Kenia, 150 de Guatemala, 78 de El Salvador, 23 de Jamaica, tres de las Bahamas y uno de Canadá".

"Cuando llegamos por primera vez a Haití, el aeropuerto estaba rodeado de bandas y a muchos les parecía inseguro aterrizar allí. Hoy el aeropuerto está operativo, con vuelos de pasajeros y cargo", señaló Ruto.

"El palacio presidencial estaba sitiado. Hoy es seguro", añadió, al enumerar como también se ha recuperado el control de la sede y la academia de la Policía, de las rutas a diferentes municipios y del puerto. Asimismo, muchas escuelas y hospitales han podido volver a abrir.

A pesar de estos logros, el presidente keniano lamentó que la misión ha estado funcionando "a un 40 % de su capacidad", ya que inicialmente se esperaba que contara con 2,500 efectivos.

"Se esperaba que hubiera multiplicadores de fuerza, vehículos blindados y apoyo logístico para que la misión tuviera éxito", afirmó Ruto y, aunque agradeció a Estados Unidos los vehículos que proporcionó a la misión, lamentó que la mayoría eran de segunda mano y se averiaron, poniendo al personal de la misión "en grave peligro cuando esto ocurrió en zonas hostiles".

"No recibimos ningún apoyo útil de ningún otro lado", deploró.

Asimismo, el dirigente subrayó que Kenia no contó con un mandato claro ni con un "paquete de recursos predecible", mientras la misión enfrentó también problemas "logísticos", que le impidieron establecer las bases operativas deseadas en territorio controlado por las bandas armadas.

"Creo que la comunidad internacional debe hacer lo correcto por Haití. Las mujeres y los niños merecen algo mejor. Lo que está ocurriendo, que no podamos reunir apoyo para expulsar a las bandas, es inaceptable, indefendible y sencillamente incorrecto", aseveró Ruto.

Nueva misión de seguridad

En el mismo evento, el subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, agradeció su labor a Kenia y urgió al Consejo de Seguridad de la ONU a aprobar una nueva misión de seguridad para Haití compuesta por 5,500 efectivos antes de que expire el mandato de la actual MSS.

La MSS, iniciativa solicitada por las autoridades haitianas, es liderada por Kenia, respaldada financieramente por Estados Unidos y fue aprobada por el Consejo de Seguridad en 2023.

Esta misión, activada en 2024, busca apoyar a las fuerzas de seguridad haitianas en su lucha contra las bandas armadas que controlan cerca del 90 % de la capital y otras zonas del país, aunque hasta ahora no ha logrado resultados significativos.