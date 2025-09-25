Kenia y EE. UU. acuerdan fortalecer la cooperación en el comercio y la lucha antiterrorista

El presidente de Kenia, William Ruto, y el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, acordaron fortalecer la cooperación entre ambos países en ámbitos como el comercio y lucha antiterrorista. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente de Kenia, William Ruto, se reunió con el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, en el marco de la 80 Asamblea General de las Naciones Unidas, donde acordaron fortalecer la cooperación en ámbitos como el comercio y lucha antiterrorista, informó este jueves el mandatario keniano.

"Acordamos fortalecer las relaciones mediante la expansión del comercio, la firma de un acuerdo comercial para finales de año, el impulso de la inversión estadounidense en Kenia y la profundización de la cooperación en materia de seguridad, en particular en la lucha contra el terrorismo", afirmó Ruto en su cuenta de la red social X.

"En cuanto a los asuntos regionales, el secretario Rubio elogió el liderazgo de Kenia y reafirmó el compromiso de Estados Unidos con una cooperación más estrecha para promover la paz y la seguridad en la región", precisó el mandatario sobre la reunión de este miércoles.

Ruto y Rubio también mantuvieron "un debate productivo y positivo sobre la Ley de Crecimiento y Oportunidades para África (AGOA) y su papel fundamental en el apoyo al crecimiento económico de Kenia".

La AGOA, que expira este septiembre, es un programa de acceso comercial preferente que beneficia a más de una treintena de países africanos, incluida Kenia, estrecho aliado de Estados Unidos en África y una de las principales economías del este del continente.

Un socio confiable

También en X, Rubio destacó, por su parte, que "Kenia ha sido un socio confiable para Estados Unidos en nuestra búsqueda de la paz y la seguridad tanto en África como en Haití", donde el país africano lidera la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS) desplegada en territorio haitiano para combatir a las bandas armadas.

"Cuando me reuní con el presidente William Ruto en Nueva York, conversamos sobre la cooperación en materia de seguridad entre Estados Unidos y Kenia y las oportunidades para aumentar la inversión comercial estadounidense en Kenia", agregó el secretario de Estado.

Ruto intervino este miércoles ante la Asamblea General de la ONU, donde, entre otros asuntos, declaró que sería posible restaurar la paz en Haití si se cuenta con el personal, el equipamiento y la financiación adecuados, algo que no ha sucedido hasta ahora.