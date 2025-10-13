×
El presidente de Madagascar confirma que huyó a un "lugar seguro" para proteger su vida

El jefe de Estado lo anunció a través de su cuenta de Facebook

    El presidente de Madagascar confirma que huyó a un lugar seguro para proteger su vida
    El presidente de Madagascar, Andry Rajoelina. (FUENTE EXTERNA)

    El presidente de Madagascar, Andry Rajoelina, confirmó este martes que ha huido a un "lugar seguro" para proteger su vida, tras las protestas contra los recurrentes cortes de agua y luz que sacuden el país desde hace casi tres semanas y han recibido el apoyo de una unidad militar de élite insurrecta.

    "Para preservar mi integridad física y evitar un altercado entre las fuerzas armadas malgaches, tuve que ir a un lugar seguro", afirmó Rajoelina en un video emitido en la página de la Presidencia en la red social Facebook, sin indicar que haya dimitido de su cargo.

    "Tengo una misión aquí: encontrar una solución. Y como el problema es la electricidad, me encargaré de la recepción de los grupos (electrógenos) que luego enviaremos a Madagascar", subrayó el mandatario, dando a entender que se puede hallar fuera del país, pero sin dejarlo completamente claro. 

