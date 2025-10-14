Asesinan a un policía con arco y flechas frente a la sede presidencial de Kenia

Fachada de la residencia oficial de la Presidencia de Kenia donde ocurrió el incidente en el que hombre mató a un agente.

Un agente que custodiaba la State House, sede de la Presidencia de Kenia, fue asesinado este lunes en Nairobi por un hombre de 56 años armado con un arco y flechas, que le disparó y le hirió en el costado izquierdo, informó la Policía.

Según un comunicado del Servicio Nacional de Policía (NPS, por sus siglas en inglés) que recogen este martes medios locales, pese a que se le ordenó rendirse, el atacante corrió hasta donde estaba apostado el agente Ramadhan Mattanka y le disparó una flecha.

El agresor fue reducido por compañeros del policía herido, que fue trasladado al Hospital Nacional Kenyatta —principal hospital del país— donde murió a causa de sus heridas, luego su cuerpo fue trasladado a la morgue a la espera del examen "post mortem".

Condenan el hecho

"El Servicio Nacional de Policía condena este atroz acto y elogia a los agentes por su rápida respuesta, que evitó mayores daños. Se está llevando a cabo una investigación para establecer el motivo del ataque", indicó el NPS en el documento.

"Extendemos nuestras más sinceras condolencias a la familia, amigos y colegas del difunto agente Ramadhan Mattanka, quien pagó el máximo precio en el cumplimiento de su deber. Los familiares más cercanos del agente han sido notificados, y el Servicio expresa su solidaridad con ellos en este momento difícil", agregó.

El asaltante, identificado como Kithuka Kimunyi, logró acercarse hasta la Puerta D de la sede presidencial fingiendo ser un indigente antes de atacar al policía.

Según medios locales, las cámaras de seguridad registraron una posible conversación entre la víctima y el agresor antes del ataque.

La Puerta D está reservada para el ingreso del personal presidencial y visitantes autorizados, por lo que las investigaciones apuntan a que el homicidio podría estar vinculado a un trato fallido o a una relación personal entre ambos.