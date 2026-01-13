ONU pide 1,040 millones de dólares para atender crisis humanitaria Sudán del Sur en 2026

El Gobierno de Sudán del Sur afirmó que las restricciones de financiación a nivel mundial agravan el problema. ( FUENTE EXTERNA )

Las Naciones Unidas y sus socios humanitarios lanzaron este martes un llamamiento para recaudar 1,040 millones de dólares con el fin de ayudar en 2026 a cuatro millones de personas en situación de mayor vulnerabilidad en Sudán del Sur, país inmerso en una de las crisis humanitarias más complejas y con menos financiación del mundo.

Según el Plan de Necesidades y Respuesta Humanitaria (HNRP) para 2026, casi 10 millones de personas —aproximadamente dos tercios de la población— necesitarán asistencia humanitaria, en medio del conflicto en curso, las crisis climáticas, los brotes de enfermedades, el declive económico y los efectos colaterales de la guerra en el vecino Sudán.

"Al entrar en 2026, Sudán del Sur se enfrenta a una de las crisis humanitarias más complejas del mundo", afirmó Anita Kiki Gbeho, coordinadora humanitaria de las Naciones Unidas para Sudán del Sur.

"La inseguridad alimentaria sigue siendo crítica, y se prevé que 7.55 millones de personas se enfrenten a una crisis o a niveles aún peores de hambre durante la temporada de escasez", alertó.

El plan señala que la financiación ha caído a su nivel más bajo desde la independencia de Sudán del Sur, lo que ha obligado a las agencias de ayuda a reducir sus operaciones.

Financiación necesaria

En 2025, los socios humanitarios recibieron menos de la mitad de la financiación necesaria, lo que provocó recortes en las raciones de millones de personas, según los datos publicados en el informe.

"Esta realidad requiere un replanteamiento fundamental", afirmó Gbeho. "Debemos afinar nuestras prioridades, invertir en las capacidades locales y reforzar las alianzas para garantizar que la ayuda vital llegue a quienes más la necesitan", agregó.

En virtud del enfoque revisado, el HNRP de 2026 da prioridad a cuatro millones de personas, frente a los 5.4 millones del año pasado, centrándose en las zonas que se enfrentan a una inseguridad alimentaria extrema, malnutrición y acceso limitado a los servicios básicos.

El Gobierno de Sudán del Sur afirmó que las restricciones de financiación a nivel mundial agravan el problema.

"No podemos ignorar la realidad de la crisis mundial de financiación humanitaria", afirmó Albino Akol Atak Mayom, ministro de Asuntos Humanitarios y Gestión de Desastres, en un texto preliminar del informe.

"Esto hace que sea aún más importante que todos los socios colaboren, aprovechen al máximo los recursos y den prioridad a las intervenciones que fomentan la resiliencia y la autosuficiencia", explicó.

El Gobierno reafirmó su compromiso de liderar la respuesta junto con los socios internacionales, al tiempo que pidió a los donantes que mantuvieran su apoyo.

"Juntos, debemos pasar de la ayuda a corto plazo a soluciones a largo plazo que fomenten la paz, la estabilidad y la prosperidad", afirmó el ministro.

Las agencias humanitarias advirtieron de que, sin un compromiso internacional renovado, millones de sudaneses del sur afectados por la crisis corren el riesgo de quedarse sin la ayuda esencial en 2026.