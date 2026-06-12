El dolor marca el funeral por las 16 niñas muertas en el incendio de una escuela en Kenia

Familiares y amigos reaccionan durante un servicio conmemorativo multitudinario celebrado en honor a las 16 estudiantes que fallecieron en la tragedia del incendio de la Academia Femenina Utumishi, antes de que sus cuerpos fueran entregados a sus familias para su entierro en el Estadio Gilgil en Nakuru, Kenia, el 12 de junio de 2026. ( EFE )

El dolor de familiares y estudiantes marcó este viernes el funeral de las 16 alumnas fallecidas este 28 de mayo en el incendio de un internado de la Academia Femenina Utumishi, en la localidad de Gilgil (condado de Nakuru), en el centro-oeste de Kenia.

La ceremonia, celebrada en el estadio de Gilgil, se caracterizó por las escenas de dolor de familiares y compañeros de las víctimas, que rompieron a llorar desconsolados durante las exequias, según mostraron las imágenes difundidas por televisiones locales.

Los féretros blancos de las 16 niñas, coronados con fotografías de cada una de las estudiantes fallecidas, fueron colocados frente a los asistentes durante el acto, al que acudió la primera dama de Kenia, Rachel Ruto, quien dirigió un momento de silencio, junto a otras autoridades nacionales y locales.

"Que este momento nos recuerde nuestra responsabilidad colectiva de proteger, nutrir y salvaguardar a cada niño. Nuestros niños son nuestro mayor tesoro", aseguró la primera dama.

Padres y familiares no pudieron contener el llanto en varios momentos del servicio religioso, mientras centenares de estudiantes rendían homenaje a sus compañeras con cánticos y oraciones.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/12/3707ac604dec0259cc3ad4704ae9cb2b33e2fd45w-f5d10597.jpg Familiares y amigos durante un servicio conmemorativo multitudinario celebrado en honor a las 16 estudiantes que fallecieron en la tragedia del incendio de la Academia Femenina Utumishi, antes de que sus cuerpos fueran entregados a sus familias para su entierro en el Estadio Gilgil en Nakuru, Kenia, el 12 de junio de 2026. (EFE)

"Hemos perdido amigos, compañeros de estudio, compañeros de equipo y camaradas que compartían nuestros sueños, nuestras risas y nuestras esperanzas para el futuro", afirmó la delegada estudiantil Abigael Wanjiku.

"El dolor de perderlos es uno que llevaremos con nosotros durante mucho tiempo", añadió.

Emoción y rendición de cuentas

La emoción también marcó la intervención de Grace Wacheke, madre de una de las alumnas fallecidas, que se derrumbó durante su discurso ante los asistentes.

"Miramos a los funcionarios gubernamentales no sólo para encontrar consuelo en esta hora de oscuridad, sino para obtener acción concreta, rendición de cuentas y liderazgo en los días venideros. Confiamos en que utilizarán su autoridad para buscar justicia", afirmó Wacheke.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/12/722858fe12b4cd0f0e0e465a412a24a8efdf64a6w-f9b8b8cd.jpg El incendio ocurrido en la Academia Femenina Utumishi, en Gilgil, condado de Nakuru, cobró la vida de al menos 16 estudiantes, quienes fallecieron tras el siniestro que se desató en la madrugada del 28 de mayo de 2026 en la residencia femenina del instituto. (Kenia). (EFE)

La madre también hizo un llamamiento a los progenitores para que dediquen más tiempo a sus hijos.

"Creemos tiempo para nuestros hijos. No nos concentremos en buscar dinero y olvidemos que tenemos la única responsabilidad de criar vidas", agregó.

Durante el servicio religioso, el secretario general del opositor Movimiento Democrático Naranja (ODM), Edwin Sifuna, expresó sus "condolencias" a las familias de las víctimas y a la comunidad educativa de la Academia Utumishi.

Por su parte, la gobernadora del condado de Nakuru, Susan Kihika, trasladó el apoyo de las autoridades locales a las familias.

"Es posible que no comprendamos del todo la profundidad de vuestro dolor, pero queremos que sepáis que no recorréis este camino solos. El condado de Nakuru llora con vosotros", declaró Kihika.

El incendio se declaró durante la madrugada del 28 de mayo en el internado de la Academia Femenina Utumishi, situada en el condado de Nakuru, a unos 120 kilómetros de la capital, Nairobi.

Además de las 16 fallecidas, otras 79 estudiantes resultaron heridas y tuvieron que ser hospitalizadas.

Las autoridades mantienen abierta una investigación sobre las causas del fuego y un tribunal keniano ordenó la semana pasada prisión preventiva durante 21 días para nueve alumnas acusadas de planear y ejecutar el incendio.