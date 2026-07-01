Desaparecidos 36 alumnos y tres profesores tras un ataque armado a una escuela en Nigeria

El ataque, ocurrido el pasado lunes, afectó a la Escuela Secundaria Diurna del Gobierno de Lassa. ( FUENTE EXTERNA )

Al menos 39 personas (36 estudiantes y tres profesores) están desaparecidos en Nigeria tras un ataque de individuos armados perpetrado contra una escuela de educación secundaria de la localidad de Lassa, en el estado de Borno (noreste), según confirmaron las autoridades.

El ataque, ocurrido el pasado lunes, afectó a la Escuela Secundaria Diurna del Gobierno de Lassa, en el área de gobierno local de Askira/Uba, informó el portavoz del gobernador de Borno, Dauda Iliya, en un comunicado que recogen este miércoles medios locales.

Los estudiantes desaparecidos "incluyen 25 chicas y 11 chicos", precisó Iliya.

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El portavoz no aludió a posibles víctimas mortales, pese a que la sección nigeriana de Amnistía Internacional (AI) aseguró que "dos profesores y un alumno murieron" en el ataque, cometido mientras los estudiantes hacían exámenes.

Aunque las autoridades tampoco atribuyeron la autoría del ataque a ningún grupo, padres de los alumnos desaparecidos culparon a las organizaciones yihadistas activas en la zona, como Boko Haram y su escisión, el Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (Iswap, en inglés).

"No dormimos. No comemos. Nuestros hijos siguen con los terroristas", dijo a medios locales Mbula Bura, un padre cuya hija de 19 años figura entre los estudiantes desaparecidos.

Reacciones oficiales

El gobernador de Borno, Babagana Umara Zulum, envió este martes a Lassa una delegación oficial liderada por el comisionado estatal de Educación, ciencia y Tecnología, Lawan Abba Wakilbe, para reunirse con los padres de los alumnos afectados.

"Les aseguro que las agencias de seguridad, las autoridades gubernamentales, los líderes comunitarios y otras partes interesadas están realizando esfuerzos para localizar y reunir a salvo con sus familias a los estudiantes y al personal desaparecidos", declaró Wakilbe.

Las autoridades decidieron cerrar temporalmente las escuelas en la zona como "medida de seguridad preventiva".

No obstante, los alumnos pendientes de exámenes finales serán trasladados a la Escuela Secundaria de Uba para que puedan continuar las pruebas sin interrupciones.

AI denunció que "la protección de la vida de los niños es primordial" y recordó al Gobierno nigeriano su "deber de garantizar que el sector educativo del país no se vea aún más amenazado por los grupos armados que siembran el caos en el norte de Nigeria".

Algunos estados de Nigeria, sobre todo en el centro y noroeste, sufren ataques constantes de bandidos, término usado para nombrar a bandas criminales que cometen asaltos y secuestros masivos para pedir rescates, que las autoridades tildan en ocasiones de "terroristas".

A esta inseguridad se suma la actividad de Boko Haram desde 2009 en el noreste y, a partir de 2016, de su escisión, el Iswap.

En 2014, Boko Haram secuestró a 276 niñas en una escuela de la aldea de Chibok (noreste), un hecho que causó conmoción mundial.

Aunque muchas escaparon de sus captores, al menos 91 -según la ONU- siguen sin regresar a casa