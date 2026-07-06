Al menos 15 muertos tras volcar un camión en una autopista en el oeste de Nigeria

Estado de Kwara, en el oeste de Nigeria. ( FUENTE EXTERNA )

Al menos 15 personas murieron y otras 17 resultaron heridas este lunes después de que un camión de carga en el que viajaban 48 pasajeros volcara en una autopista del estado de Kwara, en el oeste de Nigeria, informaron las autoridades de tráfico locales.

El comandante del Cuerpo Federal de Seguridad Vial (FRSC) en Kwara, Kabir Kazeem, confirmó en un comunicado que de los 48 pasajeros, 15 fallecieron en el acto, 17 sufrieron lesiones de diversa consideración —incluidas fracturas y contusiones graves— y 16 resultaron ilesos.

El siniestro ocurrió alrededor de las 02:32 hora local (01:32 GMT) en el tramo de la autopista Ilorin-Jebba que conecta las localidades de Ogbomoso y Oko Olowo, cuando el vehículo volcó en la calzada.

Kazeem atribuyó provisionalmente las causas del accidente a la fatiga del conductor al volante.

Acciones de rescate

Los servicios de emergencia trasladaron a los heridos a los centros médicos cercanos de Arewa y Baki para recibir tratamiento urgente, mientras que los cuerpos de los fallecidos ya fueron entregados a sus familiares a través de las autoridades de la zona.

El jefe de seguridad vial añadió que los equipos de rescate mantienen operativas las labores de búsqueda ante la posibilidad de que queden víctimas atrapadas bajo la carga del vehículo.

Asimismo, instó a los transportistas a evitar los viajes nocturnos, la fatiga extrema y la práctica ilegal de transportar personas junto a mercancías pesadas.