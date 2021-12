Cuba mantiene en 8,317 la tasa de muertes asociadas a la covid-19 después de que en las 24 horas previas no se registrara ningún nuevo fallecimiento, indicó este jueves el Ministerio de Salud Pública (Minsap).



El parte diario del Minsap confirmó 89 nuevos casos, para un acumulado de 964.406 contagios desde que se identificó el primer contagio en el país en marzo de 2020, e informó además que 353 personas son casos activos actualmente, de los que 11 se consideran graves y 5 críticos.



La Habana lideró por provincias la mayor cantidad de nuevos positivos al coronavirus al reportar 29 nuevos positivos, seguida por Matanzas (occidente) y Holguín (oriente) con 10 y 9 casos, respectivamente.



Más de 9,5 millones de personas -de una población de 11,2 millones- han recibido las tres dosis que completan la pauta de las vacunas cubanas contra la covid-19.



Cuba no es parte del mecanismo Covax de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para que las naciones de bajos y medios ingresos accedieran a las fórmulas, ni tampoco las compró en el mercado internacional. EFE

