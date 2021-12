Casi 700 personas fueron condenadas por extorsión en Guatemala durante 2021

Casi 700 personas fueron condenadas en Guatemala por el delito de extorsión durante 2021, mientras que otras 1,600 personas fueron vinculadas a proceso penal por la misma causa, según datos oficiales divulgados este martes.



El Ministerio Público (MP, Fiscalía) guatemalteco precisó mediante sus canales de comunicación que en total fueron 659 personas las que recibieron una sentencia por el delito de extorsión en los últimos 12 meses.



De igual forma, la Fiscalía contra el Delito de Extorsión logró imputar con cargos penales a 1,631 personas en 2021, además de realizar 970 allanamientos en todo el año en busca de evidencias por la misma acusación.



Según organizaciones humanitarias en Guatemala, cada año miles de personas y comercios en el país centroamericano son extorsionados por pandilleros o delincuentes que les exigen dinero a cambio de no matarlos.



El Ministerio Público detalló, sin embargo, que durante 2021 registró solamente 1,036 acusaciones por dicho delito.



En contraste, la Policía Nacional Civil guatemalteca sumó casi 14,500 denuncias por extorsión en 2019 y 13,031 durante 2020, la mayoría en contra de pequeñas y medianas empresas, además de microempresarios.



De acuerdo a la entidad no gubernamental Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), miles de extorsiones no son denunciadas por la población del país centroamericano por temor a represalias, provocando así un amplio subregistro.



En total, durante el primer semestre de 2021, el Cien contabilizó 6,847 denuncias por extorsiones en todo el territorio guatemalteco, siempre con la policía guatemalteca como base de sus datos.



Las extorsiones representan miles de millones de dólares en pérdidas para las empresas guatemaltecas y muchas de ellas proceden de llamadas y mensajes desde las cárceles del país centroamericano.



Guatemala es uno de los 15 países más violentos del mundo según organismos internacionales y solo en la última década las autoridades contabilizaron más de 60,000 asesinatos, la mayoría en la impunidad.

