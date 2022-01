Argentina aprueba los autotesteos de COVID-19 debido al incremento de casos

Argentina aprobó el uso de autotesteos de COVID-19 ante el aumento vertiginoso de casos y para desalentar la aglomeración de personas en los centros de testeos, según informaron este miércoles fuentes oficiales.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) se encargó de evaluar y autorizar cuatro tipos de test para la autoevaluación y detección temprana del virus.

“La decisión surgió a partir del consenso de las reuniones del Consejo Federal de Salud (Cofesa) y de la solicitud del sector privado de poder sumar herramientas de autocuidado en el contexto de la pandemia”, según indicaron en un comunicado del Ministerio de Salud.

El último reporte epidemiológico de la cartera sanitaria publicado en esta jornada reveló 95,159 nuevos casos por coronavirus, en este sentido, Argentina batió todos los récords por contagios desde que se declaró la pandemia en marzo de 2020.

La Anmat aprobó los “autotest” de los laboratorios Abbott, Roche, Vyam Group y Wiener de venta exclusiva en farmacias.

“Los productos aprobados son de orientación diagnóstica y los usuarios deben recoger la muestra por sí mismos en base a las instrucciones de los fabricantes”, explica el documento.

¿Cómo funcionan los autotesteos?

Los test de autoevaluación se podrán adquirir de manera individual en las farmacias, y a diferencia de los PCR realizados por los médicos, los “autotest” se realizan a nivel nasal o por muestras de saliva según especifique el fabricante.

“Estas pruebas proporcionan resultados orientativos, sin valor diagnóstico concluyente, a excepción de que las jurisdicciones, en acuerdo con el Ministerio de Salud de la Nación y en base a la situación epidemiológica, consideren el resultado como positivo”, aclararon en el texto.

Por este motivo es necesario que la muestra se lleve a cabo de forma correcta y que inmediatamente sea puesta a prueba para evitar resultados erróneos.

Además se deberá tener en cuenta que si la evaluación se realiza en los días iniciales y finales del contagio o la persona no tiene síntomas, el virus puede no ser detectado, esto significa que un resultado negativo no descarta infección.

De acuerdo con el comunicado, los resultados deberán ser reportados a través del código de barra de cada empaque y toda información será alojada en la base de datos del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud.

“Los casos positivos serán integrados a la notificación de casos por COVID, mientras que los negativos serán clasificados como negativo, sin clasificar’”, especificaron en el aviso oficial.

El usuario deberá reportar los resultados en la farmacia donde adquirió el producto dentro de las 24 horas que se haya realizado el test, en caso contrario, el farmacéutico deberá informar de esa situación a "la autoridad sanitaria jurisdiccional”.