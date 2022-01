Cuba aprueba 98 mipymes y una cooperativa más, suman cerca de 1,500

Forman parte de los actores económicos junto con la empresa estatal socialista las cooperativas no agropecuarias y el trabajo por cuenta propia. ( Foto: Fuente externa )

El Ministerio cubano de Economía y Planificación aprobó este miércoles 97 micro, pequeñas o medianas empresas privadas (mipymes), una mipyme estatal y una cooperativa no agropecuaria.



De esta forma, informó el medio oficial Cubadebate, son ya 1,471 los actores económicos aprobados desde la reforma de mediados del año pasado, que amplió los tipos de actores posibles en el ámbito económico nacional cubano.



De estos 1,471, un total de 1,423 son de carácter privado, por 27 estatales, y 21 cooperativas, según las cifras del Ministerio de Economía y Planificación. Por su origen, el 58 % son reconversiones de negocios preexistentes y el 42 % son empresas de nuevo cuño.



Además, 78 forman parte de proyectos de desarrollo local, 32 han realizado previamente operaciones de exportación y nueve están incubadas en el Parque Científico y Tecnológico de La Habana.



El Ministerio de Economía y Planificación estima que estos actores económicos podrían generar 23,277 nuevos puestos de trabajo.



El Gobierno cubano aprobó en agosto pasado ocho decretos-ley con los que reconoce y amplía la gestión de las mipymes, las cooperativas no agropecuarias y el trabajo por cuenta propia (autónomo) como actores económicos.



Un mes después, autorizó las primeras 35 mipymes, que en su versión cubana pueden tener propiedad estatal, privada o mixta, al tiempo que son reconocidas como unidades económicas con personalidad jurídica con características propias.



Pueden integrarse por uno o más socios, se constituyen como sociedades mercantiles y se clasifican en dependencia del número de personas ocupadas como: micro empresa, cuyo rango de ocupados es de uno a 10 personas; pequeña empresa, de 11 a 35; y mediana empresa, de 36 a 100 personas.



Forman parte de los actores económicos reconocidos en el país junto con la empresa estatal socialista (el principal) las cooperativas no agropecuarias y el trabajo por cuenta propia (privado).