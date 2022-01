Ente electoral de México confirma firmas necesarias para consulta revocatoria

El Instituto Nacional Electoral (INE) mexicano declaró este martes superada la meta de 2.75 millones de firmas, el 3 % del padrón electoral, para convocar a la primera consulta de revocación de mandato en la historia del país.



“Se ha logrado ya rebasar este porcentaje del 3 % y tenemos ya registrados y verificados de manera ya definitiva más de 2 millones 845,634 ciudadanas y ciudadanos. Esto es un poco más del 100 % de la meta necesaria", anunció René Miranda, director ejecutivo del Registro Federal de Electores en conferencia.



Las firmas también superaron el 3 % requerido en 21 entidades de un mínimo de 17 que obligaba la ley.



Con estos datos, "ya se cumplió el requisito" para convocar en abril próximo a la primera votación que preguntará a la población mexicana si el presidente, en este caso Andrés Manuel López Obrador, debe abandonar o permanecer en el cargo hasta el fin de su sexenio, en 2024.



El mandatario es el principal impulsor del ejercicio, por lo que la mayor cantidad de firmas las entregó Que Siga la Democracia, organización afín a López Obrador que promueve la votación como una "ratificación".



Miranda comentó que en total se entregaron 3,290 cajas con cerca de 9.72 millones de firmas, de las que ya han analizado la autenticidad del 65 %.



Además, habrá una visita a 850 domicilios como muestra estadística para confirmar que los ciudadanos entregaron de forma voluntaria su credencial de elector.



“Se sigue trabajando por supuesto en la información, hay la decisión del instituto de revisar la totalidad de la información recibida”, prometió el funcionario del organismo autónomo.



La consulta, derivada de la Ley Federal de Revocación de Mandato promulgada en septiembre, causa polémica porque el mismo López Obrador la impulsa, por lo que la oposición le ha acusado de "una campaña permanente" para movilizar a sus bases.



Además, el INE ha argumentado que no puede realizar la consulta porque el Congreso, de mayoría oficialista, le recortó 4,913 millones de pesos (242 millones de dólares) para 2022.



Mientras que el Gobierno presentó la semana pasada al INE un "plan de austeridad" para que, según sus cálculos, ahorre 2,972 millones de pesos (más de 146 millones de dólares).



Por ello, Miranda avisó que el INE aún debe esperar que la Secretaría de Hacienda responda a más tardar el 31 de enero su solicitud de una ampliación presupuestaria por 1,738 millones de pesos (unos 85 millones de dólares) para la consulta.



Antes de ello, alegó, el organismo no puede determinar el número de casillas instaladas ni funcionarios que participarán en el ejercicio, que está programado por ahora para el 10 de abril.



“Tenemos que esperar justamente a que la Secretaría de Hacienda defina de manera formal y oficial si va a destinar o no recursos, y la fecha en la cual serían proporcionados. Con este insumo fundamental ya la institución puede redefinir justamente el alcance que va a tener el ejercicio", aseguró.

EFE Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español.