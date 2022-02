México propone una pausa en su relación con España

El presidente Andrés Manuel López Obrador escaló este miércoles la tensión con España al anunciar que su gobierno hará una pausa en las relaciones bilaterales luego de señalar a compañías energéticas de ese país de incurrir en “robos”, aunque descartó una ruptura de los lazos diplomáticos.

El anuncio de López Obrador generó sorpresa entre las autoridades de España y miembros de su partido, y cuestionamientos de opositores y analistas que reconocieron que la declaración podría afectar las intensas relaciones, especialmente de las inversiones españolas que alcanzaron los 2,666 millones de dólares al cierre del tercer trimestre del año pasado, lo que convirtió al país europeo en el segundo mayor inversionista en México.

“Ahora no es buena la relación... y a mí me gustaría que hasta nos tardáramos en que se normalizara para hacer una pausa, que yo creo que nos va a convenir a los mexicanos y a los españoles”, dijo el mandatario durante su conferencia matutina al asegurar que el receso servirá para “respetarnos y que no nos vean cómo tierra de conquista”.

“No queremos que nos roben”, afirmó López Obrador tras denunciar que en los gobiernos anteriores hubo un “contubernio” y una “promiscuidad económica, política” entre México y España. “Vale más darnos un tiempo, una pausa. A lo mejor cuando cambie el gobierno ya se restablecen las relaciones y yo desearía, ya cuando no esté yo aquí, que no fuesen igual como eran antes”, agregó.

El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, le restó importancia a las declaraciones de López Obrador por tratarse, según dijo, de comentarios realizados “en un contexto informal, a pregunta de un periodista, y que por tanto no supone una posición oficial o un comunicado oficial”.

“Habría que preguntarle al presidente López Obrador qué ha querido decir con eso y cuál es el tenor oficial que le da a esas declaraciones,” señaló Albares, en una nota de audio remitida por su equipo desde Lyon, Francia, donde el ministro participaba el miércoles en una reunión con colegas europeos.

Albares se declaró sorprendido porque las declaraciones del presidente mexicano “se contradicen”, según dijo, con mensajes recientes del propio López Obrador y del canciller mexicano, Marcelo Ebrard, quien viajó en abril pasado a España.

El presidente español Pedro Sánchez visitó en enero de 2019 México para estrechar relaciones con el nuevo gobierno de López Obrador. Dos años antes ambos gobiernos realizaron una celebración para conmemorar cuatro décadas de relaciones continuas.

“La relación entre España y México es una asociación estratégica que va más allá de declaraciones verbales súbitas o palabras puntuales”, dijo el ministro español, añadiendo que su gobierno “defenderá los intereses de España ante cualquier circunstancia y ante cualquier país”.

Las inversiones españolas en México alcanzaron en 2020, en medio de la pandemia, los 3,877 millones de dólares, superadas sólo por las inversiones provenientes de Estados Unidos y Canadá.

Las empresas españolas tienen una importante presencia en México en sectores claves como el bancario, el energético y turístico, mientras que compañías mexicanas mantienen millonarios negocios en España en áreas como la infraestructura, la agroindustria, la banca, las comunicaciones y el sector inmobiliario.

Por años López Obrador ha acusado a la petrolera Repsol, la energética Iberdrola y la constructora OHL de beneficiarse de “jugosos” contratos suscritos en presidencias pasadas que han perjudicado a México, en particular a la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Las fricciones entre México y España no sólo se han limitado a lo económico sino también a lo político. Hace un tiempo el mandatario mexicano exigió al rey de España que pidiera disculpas por los desmanes y excesos que se dieron durante la conquista.