Informe señala incremento de “presos políticos” en Nicaragua

Un informe del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas de Nicaragua indicó este lunes que el número de opositores encarcelados en este país aumentó en febrero pasado a 179, tras haberse ubicado en 176 con la muerte del exguerrillero histórico sandinista Hugo Torres, de 73 años.



Entre los 179 “presos políticos” se encuentran 169 opositores capturados tras las manifestaciones antigubernamentales de 2018 y diez previos a ese año.



También siete disidentes que intentaron competir por la Presidencia con el mandatario Daniel Ortega en las elecciones de 2021, y 14 mujeres, según el informe, cuyos datos con avalados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).



El mecanismo indicó que dos opositores arrestados en febrero pasado fueron liberados en ese mismo mes, sin embargo la lista se elevó de 176 a 179 luego de confirmar que otros tres disidentes habían sido “capturados de forma arbitraria entre julio y noviembre de 2021”, y que hasta ahora no aparecían en la lista por falta de confirmación.



De acuerdo con el mecanismo, los “presos políticos” continúan siendo víctimas de “graves violaciones de derechos humanos”, así como de condiciones de reclusión que atentan contra la dignidad humana y derechos fundamentales”, incluyendo el acceso a “atención médica especializada y oportuna”.



El informe puso ejemplo de violación al “derecho de la vida” la muerte de Torres por causas desconocidas, tras nueve meses recluido y sin ser juzgado.



Tras la muerte de Torres a mediados de febrero, tres “presos políticos” exdiplomáticos y de la tercera edad, fueron enviados a sus casas bajo el régimen de casa por cárcel.



Los “presos políticos” de Nicaragua carecen de garantías de los derechos “a la integridad personal, de conciencia y religión, libertad de expresión e información, a la salud, y al debido proceso”, según el reporte.



Además refirió que se mantienen los “malos tratos y torturas a personas presas políticas y sus familias”, como la “negación de sábanas para el frío, negación de alimentos, o golpizas”.



El mecanismo advirtió que la lista podría no ser exacta debido a que hay personas que prefieren que los nombres de sus familiares presos no sean incluidos, por temor a represalias.



Los “presos políticos” de Nicaragua son opositores, críticos de Ortega o profesionales independientes, normalmente acusados de terrorismo, delitos económicos o de traición a la patria.

