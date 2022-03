Opositores advierten que la migración seguirá mientras Maduro sea presidente

Opositores advirtieron este martes que la migración de venezolanos no se detendrá mientras el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, siga ocupando el poder.

"Hasta que nosotros no salgamos de la dictadura de Nicolás Maduro, no podemos garantizar que esta altísima migración vuelva a Venezuela y, por tanto, debemos trabajar arduamente con los países receptores, concretamente, en Europa, sobre las garantías y el respeto por el estatus legal y los derechos como migrantes de los connacionales", dijo el exdiputado antichavista Ramón López.

Según el opositor Ángel Caridad, hay, hasta el momento, entre 7.5 millones y ocho millones de migrantes venezolanos, fruto de una crisis causada, en su opinión, "por los efectos y consecuencias de la dictadura amorfa originada por Hugo Chávez y profundizada por la ineptitud y corrupción de la dupla Diosdado Cabello y Nicolás Maduro".



"La crisis migratoria venezolana es una crisis humanitaria provocada por el flujo descontrolado y la más grande que ha existido en Latinoamérica", agregó.



En ese sentido, la también opositora Olivia Lozano alertó que, ante la guerra de Rusia contra Ucrania, es necesario "evitar que la comunidad internacional reduzca el interés por la causa a favor de Venezuela".



El Plan de Respuesta 2022 de la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V) alertó, el pasado diciembre, que en 2022 habrá unos 8,9 millones de refugiados y migrantes venezolanos en 17 países de América Latina y el Caribe, "un aumento importante comparado" con 2021.



Ante ello, los 192 socios del Plan de Respuesta para Refugiados y Migrantes (RMRP) 2022 solicitaron 1,790 millones de dólares, 800,000 dólares más que 2020, para apoyar las "crecientes necesidades" de estas personas.

