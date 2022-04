La OEA desocupa su oficina en Managua tras ser expropiada por el Estado de Nicaragua

La Organización de los Estados Americanos (OEA) desocupó este jueves su oficina en Managua, que rentaba a unos particulares, luego de que el Gobierno del presidente Daniel Ortega la declarara de utilidad pública con el fin de crear en el lugar el "Museo de la Infamia", según comprobó la Agencia Efe.



Los funcionarios de la OEA utilizaron dos camiones y camionetas para trasladar equipos, muebles y documentos de su oficina bajo la vigilancia de decenas de agentes policiales, que resguardan desde el domingo pasado el edificio de dos plantas.



Según un tuit del exembajador nicaragüense ante la OEA Arturo McFields, que denunció el 23 de marzo pasado la "dictadura" en su país, por lo que inmediatamente fue cesado del cargo, la Cancillería de Nicaragua exigió a los oficiales administrativos del organismo en Managua que desocuparan y entregaran de "inmediato" esas instalaciones a la Procuraduría General de la República.



Nicaragua formalizó el miércoles la expropiación del edificio que la OEA alquilaba a las hermanas Luz Marina y María Auxiliadora Navarrete Guevara, un día después de que declaró de utilidad pública esa propiedad, de 296.1 metros cuadrados, y tras la expulsión de ese organismo del país anunciada el domingo pasado por el ministro de Exteriores, Denis Moncada.



"Para la creación del 'Museo de la Infamia' se declara de utilidad pública la propiedad donde funcionaba la sede de la OEA en nuestro país", según un acuerdo administrativo de la Procuraduría General de la República, en su calidad de representante legal del Estado de Nicaragua.



OEA y la UE condenan ocupación de edificio

Los miembros del organismo regional condenaron el miércoles de forma unánime la ocupación del inmueble en Managua.



El representante interino de Estados Unidos ante la OEA, Bradley A. Freden, pidió al organismo "otras respuestas" tras la ocupación de la oficina en Nicaragua por parte de las fuerzas de seguridad de este país.



"No podemos encogernos de hombros y mirar hacia otro lado", dijo Freden durante la reunión del Consejo Permanente de la OEA, en la que se discutió sobre la ocupación del inmueble a petición del secretario general de la organización, Luis Almagro, quien calificó la expropiación como "una afrenta a toda Latinoamérica" y que sienta un precedente peligroso en la región.



Por su lado, la Unión Europea (UE) lamentó este jueves la ocupación y advirtió que ese paso vulnera las normas diplomáticas básicas.

Tras suspensión de Rusia de OEA



Nicaragua anunció el domingo pasado su decisión de retirar las credenciales de sus representantes ante la OEA, así como el cierre de las oficinas de ese organismo en Managua.



Esa decisión vino tres días después de que el Consejo Permanente de la OEA, con la ausencia de Nicaragua, aprobara suspender a Rusia, su aliado, como observador permanente, en castigo por la invasión a Ucrania y en una apuesta por aislar aún más a Moscú en el plano internacional.



En la declaración del domingo, leída por el canciller Moncada, Nicaragua ratificó su "invariable decisión" de abandonar la OEA, una medida adoptada desde el 19 de noviembre de 2021 y que tardará dos años en ser efectiva, es decir hasta noviembre de 2023.



Esa medida fue adoptada después de que los países integrantes de la OEA aprobaran en la Asamblea General celebrada en noviembre pasado una resolución de condena a Nicaragua por las elecciones ese mismo mes en las que se impuso Ortega y que consideraron que "no fueron libres, justas ni transparentes y no tienen legitimidad democrática".



Ortega, un exguerrillero de 76 años y que retornó al poder en 2007, fue reelegido para su quinto mandato de cinco años y cuarto consecutivo, junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, en esos comicios de noviembre, que no han logrado el reconocimiento de la mayoría de la comunidad internacional.