Al menos 2.9 millones de brasileños se declaran homosexuales o bisexuales

Al menos 2.9 millones de los 159.2 brasileños mayores de 18 años se declaran homosexuales o bisexuales, según un informe inédito divulgado este miércoles por el Gobierno, que por primera vez incluyó preguntas sobre género y orientación sexual en uno de sus ambiciosos estudios por muestras de domicilios.

De acuerdo con el Estudio Nacional de Salud, que entrevistó a los responsables en unos 108.000 domicilios en todo el país, el 94.8 % de los adultos brasileños se declara heterosexual y un 1.8 % se dice homosexual (1.13 %) o bisexual (0.69 %).

Los entrevistados en el sondeo realizado en 2019 por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas (IBGE) y el Ministerio de Salud fueron interrogados sobre cómo se autodeclaran según su orientación sexual en un módulo con seis opciones de respuesta: heterosexual, homosexual, bisexual, otra, no sabe o no responde.

El porcentaje de los que se declara homosexual o bisexual (1.8 %) fue inferior al de los que prefiriere no responder o que no saben responder (3.4 %), ya que un 2.3 % optó por no responder, 1.1 % dijo no saber y 0.1 % señaló que tenía otra orientación sexual, entre los que figuran asexuales o pansexuales.

Además, el IBGE aclaró que "el hecho de que una persona se autoidentifique como heterosexual no impide que tenga atracción por o relaciones sexuales con alguien del mismo sexo".

Pese a que el número de interrogados corresponde al 0.07 % de la población adulta, los responsables consideran que, por tratarse de una estudio de muestras por domicilios, los resultados pueden extrapolarse al total de 159.2 millones de mayores de 18 años. La población brasileña es de 214 millones de personas.

Según otros resultados del estudio, la proporción de hombres que se declara homosexual (1.4 %) es mayor que la de mujeres (0.9 %), mientras que la de mujeres que se dice bisexual (0.8 %) es superior a la de hombres (0.5 %).

La proporción de blancos que se declara homosexual o bisexual (1,8 %) es ligeramente menor que la de negros (1.9 %) o la de mulatos (1.9 %).

De la misma forma, la identificación como homosexuales o bisexuales es mayor entre los adultos con estudios universitarios (3.2 %) y los de mayor renta (3.5 %). Entre los que no tienen instrucción o tan sólo estudios primarios la proporción es del 0.5 % y entre los de menor renta del 1.3 %.

"Los más jóvenes son, actualmente, los más propensos a experimentaciones y tienen más libertad de expresar su orientación sexual que en el pasado. Sin embargo, la consolidación de la orientación sexual es, en muchos casos, un proceso, y es necesario tiempo para comprender y asumir su orientación", explicó la especialista María Lucia Vieira, coordinadora del estudio.

De acuerdo con el IBGE, los resultados del estudio con compatibles con datos obtenidos por países que realizaron sondeos con metodología semejante (autodeclaración en muestras por domicilios).

Mientras que en Brasil 1.9 % de los hombres adultos y 1.8 % de las mujeres adultas se declara homosexual o bisexual, esos porcentajes son del 1.4 % y 1.0 % en Colombia y del 1.8 % y 1.5 % en Chile.

EFE Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español.

Pero en países más desarrollados son mayores: 2.5 % entre losy 2.0 % entre lasen Reino Unido, 2.5 % y 2.8 % en Australia, 2.7 % y 3.2 % en Estados Unidos y 3.1 % y 3.5 % en Canadá