Gutiérrez acepta derrota y votará por Rodolfo Hernández en la segunda vuelta

El candidato derechista Federico Gutiérrez, gran perdedor de la primera vuelta de las elecciones presidenciales colombianas, anunció este domingo que junto a su compañero de fórmula, Rodrigo Lara, votará en la segunda vuelta por el populista Rodolfo Hernández, que se enfrentará al izquierdista Gustavo Petro.



"Quiero expresar públicamente que nosotros no queremos perder el país y que no vamos a poner en riesgo el futuro de Colombia, de nuestras familias y de nuestros hijos. Y por eso, Rodrigo y yo votaremos por Rodolfo y por Marelen (Torres) el próximo 19 de junio", dijo Gutiérrez en su primera declaración tras conocer los resultados electorales.



Con el 99.90 % del preconteo hecho, Petro obtiene en su tercera aspiración presidencial 8,523,956 votos, equivalentes al 40.32 % pero insuficientes para ganar la Presidencia en primera vuelta, que era el objetivo este domingo de su coalición, Pacto Histórico.



Su rival dentro de tres semanas será Hernández, un ingeniero de 77 años y exalcalde de Bucaramanga, la quinta ciudad del país, que se lanzó como independiente por la Liga de Gobernantes Anticorrupción, un movimiento creado por él a su medida y con el que obtuvo hoy 5,952,067 votos, que representan el 28.15 %.



Por fuera de la carrera presidencial quedaron Gutiérrez, de la coalición de derechas Equipo por Colombia, a quien las encuestas daban el segundo lugar pero que solo consiguió 5,054,993 votos (23.91 %), y Sergio Fajardo, de la coalición Centro Esperanza, con solo 888,151 sufragios que son el 4.20 %.



En esa línea, Gutiérrez agradeció a los más de cinco millones de colombianos que votaron por él y criticó a Petro, de quien dijo que "por todo lo que ha dicho y lo que ha hecho, no le conviene a Colombia".



"Sería un peligro para la democracia, las libertades, la economía, las familias y para nuestros hijos", añadió.



Sin embargo, aclaró que serán críticos con el candidato al que apoyarán, pues serán Hernández y su equipo "los que respondan por sus acciones en el gobierno".



"Además dejamos muy claro que Rodrigo y yo no haremos parte de su gobierno ni buscaremos hacerlo. Vamos a mantener una posición de veeduría", expresó.



Finalmente, Gutiérrez dijo: "Los invito a que cuidemos el país y que votemos por Rodolfo y Marelen el próximo 19 de junio (...) porque una vez se van las democracias no retornan".

EFE Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español.