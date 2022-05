Hernández afirma que no puede detener a quienes lo apoyan para frenar a Petro

El candidato populista Rodolfo Hernández aseguró este lunes, en su primera declaración tras haber pasado a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia, que muchos votarán por él porque están en contra de su contendiente, el izquierdista Gustavo Petro, algo que no puede "detener".

"Lo que pasa es que quieren votar en contra de Petro y votan a favor mío, eso yo tampoco lo puedo detener. Además, para la Presidencia de la República en esta segunda vuelta (el 19 de junio) necesitamos votos, yo recibo los votos pero no les cambio el discurso", dijo Hernández en una transmisión en vivo por sus redes sociales.

Petro, candidato del Pacto Histórico, fue el más votado el domingo con 8.527.768 votos, equivalentes al 40,32 %, y tendrá que definir la Presidencia con Hernández, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, que recibió 5.953.209 papeletas (28,15 %) y que, al igual que él, enarbola la bandera del cambio.

AGRADECIMIENTO SIN COMPROMISO

El candidato populista, que fue alcalde de Bucaramanga (este) entre 2016 y 2019, aseguró que su compromiso es "con Colombia, no con politiqueros ni con políticos que ahora se quieran volver a 'reencauchar' (volver al ruedo) a través de nuestro esfuerzo".

"El problema, el cáncer terminal de Colombia, es que los políticos se están robando a Colombia por toneladas y ellos están luchando, y es normal, por seguir robando, por seguir poniéndonos de idiotas útiles", expresó.

A renglón seguido dijo: "Para poder romper esto a fondo tenemos que, el 19 de junio, tener una votación que supere los 12 millones de votos para tener realmente un mandato claro, como debe ser, contundente, que deje totalmente por fuera a todas esas fuerzas politiqueras que nos tienen desde hace más de 50 años arruinados".

MENSAJE PARA "FICO"

El excandidato derechista Federico "Fico" Gutiérrez, gran perdedor de la primera vuelta, anunció el domingo tras los comicios que junto a su compañero de fórmula, Rodrigo Lara, votará en la segunda vuelta por Hernández, ingeniero de 77 años.

Al respecto, Hernández dijo que llamó a "Fico" porque es "agradecido" y le dio las gracias por "ese gesto", pero insistió en que Gutiérrez no hará parte de su campaña ni de un eventual gobierno suyo.

"No más, eso es de educación, de agradecimiento; a mí me parece que eso no tiene nada más qué ver que tener una consideración con él ante semejante declaración de apoyo a los cinco minutos de haber terminado el conteo", señaló sobre la conversación con "Fico".

DESMARCADO DEL URIBISMO

Hernández denunció que "los petristas bajamente, a través de toda esa parafernalia que tienen montada", le dicen que él pertenece al uribismo y que hará "una alianza con 'Fico'", a lo que añadió la advertencia de que en las tres semanas que faltan para la segunda vuelta "el ataque será intensificado".

"Esos cuentos de que yo los voy a traicionar, que soy uribista, petrista o alvarista, quien sabe qué inventarán, olvídense de ese cuento. Yo lo que soy es un colombiano como ustedes que lleva trabajando 52 años al sol y al agua para tener una vida económica resuelta y esto es lo que me permite esta independencia de poder hablar así concreto, seguro, sin componendas que traicionen los intereses de los colombianos", añadió.

En esa línea atacó a Petro, quien tiene alianzas con políticos que vienen de los partidos tradicionales como los senadores Roy Barreras y Armando Benedetti, así como con la polémica Piedad Córdoba, quien fue elegida congresista por la lista del Pacto Histórico.

"Para mí el cambio no es cambiar a unos que están gobernando y poner a Armando Benedetti, a Roy Barreras, a otra peor que es Piedad Córdoba. Así se me vengan a darme con todo lo que quieran, a desprestigiarme, ustedes, colombianos, mirarán si le creen a Piedad, a Roy Barreras, a Benedetti, a Petro o a Rodolfo Hernández", concluyó.