La SIP urge a Brasil por desaparición en la Amazonía de periodista británico

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) exhortó este martes a las autoridades de Brasil a “atender con urgencia” la desaparición del periodista británico Dom Phillips, colaborador de The Guardian, y del indigenista Bruno Araújo Pereira, quienes investigaban sobre medioambiente en la Amazonía.

En un comunicado, el presidente de la SIP, Jorge Canahuati, y el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información del organismo, Carlos Jornet, expresaron su "preocupación por la seguridad de Phillips y Pereira", desaparecidos desde el pasado domingo.

Ambos habían sido amenazados por su trabajo sobre temas de medioambiente, afirma la entidad hemisférica.

Canahuati, presidente ejecutivo del hondureño Grupo Opsa, y Jornet, director periodístico del diario argentino La Voz del Interior, instaron a las autoridades a "actuar con celeridad para dar con su paradero y garantizar su seguridad".

Según la SIP, con sede en Miami (EE.UU.), asociaciones de indígenas reportaron la desaparición de Phillips, colaborador del diario británico The Guardian, y de Pereira, trabajador del Instituto Nacional Indígena de Brasil (Funai), durante un viaje al Valle del Yavarí, en el estado de Amazonas.

Phillips, de 57 años, quien reside en Salvador de Bahía desde hace 15 años y también es colaborador de los medios estadounidenses The Washington Post y The New York Times, se dirigía a la zona con el fin de realizar entrevistas para un libro sobre medioambiente, según The Guardian.

Medios locales informaron que ambos emprendieron su viaje el pasado viernes y se esperada su regreso a Atalaia do Norte para este lunes.

Ambos ya habían sido amenazados por su trabajo en temas de medioambiente y recibieron amenazas durante el viaje, consigna el organismo hemisférico, una organización sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas.

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, deseó este martes que tanto el periodista británico como el indigenista "sean encontrados", pero admitió entre las hipótesis que "hayan sido ejecutados".

En una entrevista con el canal de televisión SBT, Bolsonaro se manifestó sobre la desaparición de ambos, vistos por última vez la mañana del domingo en el valle de Javari, una de las más recónditas zonas de la Amazonía.