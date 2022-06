El Gobierno de Nicaragua ilegaliza otras nueve ONG de EE.UU., Italia y México

El Gobierno de Nicaragua, a través del Ministerio de Gobernación, canceló este lunes los registros y números perpetuos de nueve organizaciones sin fines de lucro originarias de Estados Unidos, Italia y México, tras acusarlas de obstaculizar los controles internos y de no haberse registrado como "agentes extranjeros".



De esas nueve ONG extranjeras que operaban en Nicaragua, seis son originarias de EE.UU., dos de Italia, y una de México, según una resolución del Ministerio de Gobernación publicada en el Diario Oficial La Gaceta.



Las ONG estadounidenses ilegalizadas son Engineering World Health (Ingeniería Salud Mundial), Amigos de las Américas, Giving for Living lnternational INC (Dar para Vivir Internacional INC), Research Triangle lnstitute (Instituto Triángulo de Investigación), Awana lnternational, y The Fyera Foundation (La Fundación Fyera).



Las italianas son el Movimiento para el Autodesarrollo, el Intercambio y la Solidaridad (M.A.I.S), y Progetto Continenti (Proyecto de Continentes); y la mexicana es la Asociación Nuestros Pequeños Hermanos y Hermanas Internacional.

Por no registrarse como "agentes extranjeros"

Según el Gobierno del presidente Daniel Ortega, esas nueve ONG incumplieron con sus obligaciones conforme las leyes que las regulan al no registrarse como agentes extranjeros, siendo sujetos obligados.



Además, con su "actuar" esos organismos han "obstaculizado el control y vigilancia de la Dirección General de Registro y Control de Organizaciones son Fines de Lucro del Ministerio de Gobernación", de acuerdo con la información oficial.



Las ONG canceladas se dedicaban a cooperar en zonas pobres y remotas en los ámbitos de la pobreza, salud, educación, desarrollo comunitario, entre otros.



El Ejecutivo había cancelado los registros y números perpetuos de 18 ONG europeas, 14 estadounidenses y una costarricense, con lo que se eleva a 42 los organismos extranjeros ilegalizados en Nicaragua.



En Nicaragua, con el voto de los diputados sandinistas y sus aliados, que son mayoría en el Parlamento, se ha cancelado la personalidad jurídica a al menos 466 ONG desde diciembre de 2018, incluidos 42 organismos extranjeros.



Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que ha dejado centenares de muertos en protestas populares tildadas de intento de golpe de Estado por Ortega, que lleva 15 años y cinco meses consecutivos en el poder en medio de denuncias de autoritarismo y fraude electoral.