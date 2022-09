Primera dama de Chile dice que dejará el cargo a finales de año

La primera dama de Chile y coordinadora sociocultural de La Moneda, Irina Karamanos, anunció este lunes que dejará su cargo a finales de año y que trasladará la gestión de las fundaciones culturales que coordina a diversos ministerios.



"Estos procesos de trabajo son largos, hemos trabajado hace rato ya con los ministerios, en conjunto con las fundaciones", indicó Karamanos en declaraciones a la prensa.



"No he dado ninguna fecha pero lo más importante es que los procesos de cambio se hagan de manera responsable y por eso (...) haremos anuncio en el momento en el que ese proceso haya madurado", añadió.



Licenciada en Antropología y Ciencias de la Educación en la Universidad de Heidelberg (Alemania) y Líder del Frente Feminista del partido oficialista Convergencia Social (CS), Karamanos es la primera feminista en asumir el cargo y de ella dependen fundaciones estatales como Integra, Prodemu y Artesanías de Chile.



Durante la campaña electoral que le llevó a ganar las elecciones el pasado diciembre, el presidente Gabriel Boric dijo que su intención era "abolir" la institución de Primera Dama y "generar una instancia que sea transparente, en función de méritos y de carreras funcionarias, y no de lazos de sangre o afinidad con el Presidente".



Karamanos, de 32 años, finalmente accedió a asumir el cargo pero con la condición de "reformularlo" y "adaptarlo a los tiempos".

