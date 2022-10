Pedro Castillo insta a la clase política peruana a no minar la democracia

El presidente peruano, Pedro Castillo, reiteró este viernes que se mantendrá firme en cumplir el mandato constitucional que le otorgó el pueblo en las urnas y exhortó a la clase política de su país a acercarse a la ciudadanía para atender sus reclamos y a dejar de minar la democracia.

"Insto a la clase política peruana (a) que dejémonos de estar encerrándonos en cuatro paredes minando la democracia y minando el trabajo democrático y desde acá debo decirles que deben acompañarnos", declaró el jefe de Estado desde el distrito de Requena, en la selvática región de Loreto.

Durante su discurso, el mandatario reiteró también su crítica a los medios de comunicación que, según él, a diario informan sobre su persona con la intención de "denigrarlo".

"Miren los titulares cada día. Miren ustedes las páginas cada día. Todos los días orientadas hablando de Pedro Castillo, pero yo quiero mantenerme firme porque es el pueblo el que me ha traído acá", enfatizó.

Y continuó: "Me he dado cuenta que, porque no hablo como ellos, no actuamos como ellos, no vengo del rincón de donde ellos están, siempre están denigrando".

En repetidas ocasiones, Castillo ha denunciado un "complot" entre un sector de la prensa, la oposición política y el Poder Judicial para sacarlo del poder mediante lo que calificó como una "nueva modalidad de golpe de Estado".

Esto, después de que la fiscal de la Nación (general), Patricia Benavides, presentara ante el Congreso una denuncia constitucional en su contra por presuntamente liderar una supuesta organización criminal que, según el Ministerio Público, obtuvo dinero ilícito de licitaciones fraudulentas de obras públicas.

En esta presunta red corrupta, siempre según la misma versión, están supuestamente implicados algunos exmiembros de su Gobierno, así como personas de su círculo familiar más íntimo, entre ellas la primera dama, Lilia Paredes, y su cuñada Yenifer Paredes, quien esta semana fue excarcelada tras permanecer casi dos meses en prisión preventiva.

La denuncia constitucional en contra del mandatario debe ser analizada ahora por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento, donde varios diputados de la oposición están recolectando firmas para presentar una tercera moción de vacancia (destitución) presidencial.