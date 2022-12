Unicef pide evitar situación "muy precaria" de niñez de Latinoamérica en 2023

La situación de la infancia en Latinoamérica podría continuar siendo "muy precaria" en 2023 si no se toman medidas urgentes, alertó el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), que se enfocará en atacar la "crisis del aprendizaje" en la región el próximo año.

"Si no hay mayor y urgente esfuerzo para invertir en la niñez en América Latina y el Caribe, es probable que la situación de los niños y las niñas de la región en 2023 siga muy precaria hasta deteriorarse en varios ámbitos, tales como educación, salud y protección", dijo a EFE el jefe de Comunicación de Unicef para América Latina y el Caribe, Laurent Duvillier.

El organismo de la ONU trabajará el próximo año en la "crisis de aprendizaje" existente en Latinoamérica, como una de sus principales prioridades, además de la prevención de la violencia y la migración infantil.

Para Unicef, la "crisis de aprendizaje es un tema central que tiene implicaciones para muchos otros ámbitos y es una de las prioridades más importante de la región", señaló el jefe de Comunicación.

Recordó que "cuatro de cada cinco alumnos de sexto grado no saben leer un texto básico", un dato que tendrá "implicaciones a largo plazo para el desarrollo económico, estabilidad social y política de toda la región".

El nivel educativo "no solamente no va a ir mejorando. Si no hay medidas sistemáticas y a escala puede ir empeorando y es lo que tenemos que evitar, que empeore más, y recuperar lo que se ha perdido (con la pandemia), y ahí hay una brecha enorme de aprendizaje", apuntó.

La prevención de la violencia tiene vinculación "con lo que sucede en las aulas" y Unicef también trabajará el próximo año en ese ámbito.

Respecto al tema migratorio, Duvillier pronostica que se intensificarán las "olas migratorias con cara de niñez" características de los históricos flujos de viajeros irregulares de este año.

"Uno de los ejes de trabajo, que también está vinculado con la pobreza es el tema migratorio. Nos preocupa mucho el hecho de que cada vez más la cara de la migración en Latinoamérica son niños", agregó.

Duvillier se cuestionó que si no se invierte "en la niñez ahora, quién va a contribuir económicamente de manera tributaria si se reduce la mano de obra cualificada".

"Se necesita que los gobiernos establezcan nuevas reformas, más sistemática y duraderas, y reposicionen la niñez como figura central en planes de reconstrucción pospandemia", concluyó.