Chavistas se manifiestan en Venezuela contra sanciones y a favor de Maduro

Miles de chavistas se manifestaron este lunes en varias ciudades de Venezuela contra las sanciones económicas internacionales que pesan sobre el país y a favor del presidente Nicolás Maduro, que participó en la movilización desarrollada en Caracas.

El canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) ha transmitido numerosas muestras de apoyo al mandatario, las cuales tuvieron lugar en, al menos, 10 de los 23 estados del país, todas encabezadas por gobernantes locales y llenas de consignas a favor de la llamada revolución bolivariana.

Gobernadores, alcaldes y diputados que militan en el gobernante Partido Socialista Unido (PSUV) repitieron, en cada una de las marchas, su pedido para que se levanten las restricciones financieras sobre Venezuela, especialmente las impuestas por Estados Unidos.

En Caracas, miles de simpatizantes marcharon desde varios puntos de la ciudad hasta el lugar de la concentración, en el que dirigentes del chavismo cargaron contra la oposición, a la que achacan el incumplimiento del acuerdo suscrito en noviembre pasado, en el marco del diálogo político que mantienen las partes en México.

El oficialismo culpa a la oposición por el retraso en la obtención de 3,000 millones de dólares -procedentes de fondos venezolanos congelados en el exterior- que serán canalizados, a través de Naciones Unidas, para invertir en áreas de salud y educación, entre otras.

"Ahora, muy clara la posición de nuestro Gobierno de decir que mientras no desembolsen el dinero, no tenemos razones para estar sentados (...) si ellos no van a cumplir con lo acordado, no tenemos porque sentarnos a conversar con ellos nuevamente", dijo ante periodistas el diputado Diosdado Cabello, vicepresidente del PSUV.

Luego de varias horas de movilizaciones, Maduro acudió a la manifestación caraqueña, la cual se lleva a cabo el día que se conmemora el comienzo de la democracia, por la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez en 1958.