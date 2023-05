Cristina Fernández pide "revisar" acuerdo con FMI porque es el mayor problema de Argentina

La vicepresidenta argentina, Cristina Fernández, reconoció este jueves que el país está en "dificultades" y dijo que el principal problema es el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI), por lo que llamó a "revisar" el convenio con el organismo y abogó por un acuerdo político nacional para debatir cómo solucionar la escasez de dólares.

"Lo importante es saber que estamos en un momento de mucha dificultad, pero creo asimismo que nuestro Gobierno (el actual) fue infinitamente mejor que lo que hubiera sido el Gobierno reelecto de (Mauricio) Macri (2015-2019)", dijo la también expresidenta (2007-2015) en una entrevista con el canal C5N, su primera entrevista televisiva desde 2017.

Sobre el ministro de Economía, Sergio Massa, dijo que "agarró una papa caliente" cuando asumió el cargo, y opinó que las elecciones de octubre -a las que ella reiteró que no se presentará- serán "totalmente atípicas", no de dos partidos como en 2019, sino de tres partes, "tercios", donde uno de ellos surge por "la frustración", en clara alusión al economista ultraliberal Javier Milei, crítico con toda la clase política tradicional.

"Ahora, que me digan que vamos a mejorar esto volviendo a recetas del pasado, me parece que no. Esta es la gran discusión que hay que dar, porque tenemos que proponerle a la sociedad algo diferente, y tener memoria de que algo diferente se puede hacer. Es mentira esto de que siempre estuvimos así. En 2015 no estábamos así", aseveró en defensa de su mandato como presidenta.

"Hasta el 10 de diciembre de 2015 los argentinos podían comprar 2,500 dólares por mes. Me puteaban en colores por eso. Y mucha gente podía comprarlo, porque teníamos el mejor salario de América Latina y la mejor jubilación de América Latina. Suponte que hoy se pudieran comprar 2,500, ¿cuántos lo podrían comprar? Muy pocos", sentenció.

Fernández reiteró que la combinación de alto endeudamiento en dólares -el que insistió dejó Macri, con el préstamo de 44,000 millones que firmó con el FMI- más tasas altas de interés y escasez de divisas produce la alta inflación que sufre el país e hizo énfasis en las dificultades de la economía bimonetaria, causada también por la pasión de los ciudadanos por el ahorro en dólares.

"Necesitamos revisar ese acuerdo con el FMI", subrayó en referencia al convenio de refinanciamiento del crédito de 2018 que el Ejecutivo actual, con Alberto Fernández como presidente, rubricó con el organismo el año pasado, y con el que ella siempre ha sido muy crítica.

Dijo que contra el FMI no hay una posición "ideológica o dogmática" sino contra las consecuencias del programa financiero "que impone" y vio necesario "un acuerdo entre todos los partidos políticos" para determinar cómo solucionar la falta de divisas.

En la entrevista dijo que elegir a Fernández como candidato a presidente en 2019 fue "una buena estrategia", pero reconoció que después, que saliera bien dependía de la "gestión" de Gobierno, durante el cual ha advertido de los "problemas" que iba viendo.

Ganar las elecciones de octubre, para las que el peronismo aún no ha confirmado candidato y la vicepresidenta tampoco se ha posicionado, depende, afirmó, de que ese movimiento político vuelva a "enamorar a la sociedad".