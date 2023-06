¿Acoso o piropo?, mujeres se alborotan por presencia de extranjero en transporte público

Circula un video en la red social TikTok que muestra el momento en que un extranjero se sube por error a un vagón exclusivo para mujeres en el Metro de la Ciudad de México y terminó rodeado por las féminas que no lo dejaban que bajase del medio de transporte, al contrario, entre gritos, silbidos y piropos le expresaron lo bien que se sentían con su presencia.

Al joven, alto, delgado y de facciones anglosajonas le resaltaron su belleza, pero además hubo algunas que le lanzaron frases, que fueron desaprobadas por cibernautas que consideraron que se trató de acoso: "La manoseada va gratis", "va calado y va probado" y "zorro no te lo lleves".

Incluso, hubo una mujer que le puso la pierna encima.

A todo esto, el extranjero, del que se desconoce su nacionalidad, solo optó por mostrar una sonrisa nerviosa y se sonrojo.

El video lo colgó una usuaria de TikTok llamada Noemí Carreto el domingo pasado y lleva 1.6 millones de reproducciones.

Los internautas que comentaron esta publicación recriminaron el comportamiento de las féminas, indicando que su accionar es el mismo que tanto se le critica a los hombres y califican como acoso e irrespeto hacia el joven.

Incluso, refirieron que estas no permiten que los hombres aborden su vagón, por lo que su complacencia y griterío para con el extranjero se debe a su belleza.

"Yo me equivoqué en una ocasión y a puro bolsazo me bajaron", "una cosa más de las incongruencias de mucha gente y de los que se ofenden por lo que les conviene", "pues muy molesto no lo veo. Hasta lo disfrutó", fueron algunos de los comentarios en la referida red social.