Colombiano trepa pared y rescata 25 perros de un fuego en Perú

Un hombre se ha convertido en héroe en Perú luego de rescatar de un incendio a 25 perros de un refugio de animales.

Sebastián Arias, que iba pasando por la calle, al percatarse de lo ocurrido, trepó por el edificio para recoger uno por uno a los caninos y arriesgó su vida para evitar que fueran alcanzados por llamas. El video se ha viralizado en las redes sociales.

La técnica del colombiano fue lanzar hacia abajo a los perros, mientras unos vecinos los atrapaban con unas sábanas y colchones que habían colocado para amortiguar la caída.

El valiente hombre manifestó a los medios de comunicación que había trabajado en el sector, por lo que sabía que los animales se encontraban en peligro.

"Yo tengo también un hermoso animalito y no quisiera que mi perro se muera quemado. Escuchar sus llantos, escuchar sus gemidos, no me gustaría que mi perro muriera así", afirmó Arias.

El hombre reveló que sintió miedo, pues la estructura de la casa se había debilitado por las llamas.

Según medios internacionales, el accidente ocurrió en una fábrica de reciclaje en Gamarra, en la localidad peruana de La Victoria, Lima, Perú y las llamas se propagaron rápidamente hacia el refugio donde vivían los perros.

#Viral | ¡Héroe de la vida real! Captaron a este hombre en el momento exacto en el que decidió rescatar a un perro del incendio de un edificio. https://t.co/bybcPNw1hw pic.twitter.com/hAKnznppHv — MegaNews (@MegaNews_MX) June 10, 2023