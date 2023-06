López Obrador descarta que México vaya a sufrir apagones pese a fallas eléctricas

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, negó este sábado que el país vaya a sufrir apagones pese a las fallas que ha registrado en los últimos días el servicio eléctrico y la alerta que emitió el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) en medio de la ola de calor que azota al país.

"Reafirmo que no hay nada qué temer porque no van a haber apagones, hay reservas suficientes, reservas de energía eléctrica", apuntó el mandatario a medios de comunicación, previo a la supervisión de obras en el Istmo de Tehuantepec, al sur de México.

El mandatario negó que en Monterrey, donde ayer hubo manifestaciones por falta de energía y el Cenace declaró un estado operativo de emergencia en la red eléctrica, haya alguna situación delicada.

"No, no, en ninguna parte (del país). Tenemos reservas suficientes, no hay nada, si se tratara de una helada en Texas (EE.UU.), allá sí tienen problema, porque ellos privatizaron toda la industria eléctrica, y nosotros estamos rescatando de la privatización a la industria eléctrica nacional", enfatizó.

Apenas el miércoles, López Obrador, negó que existiese una emergencia en el sistema eléctrico nacional pese a una alerta que emitió el Cenace un día antes, cuando declaró en "estado operativo de alerta" al sistema interconectado nacional porque el margen de reserva operativo fue menor al 6 %.

Los reportes de fallas eléctricas se han dado desde la ciudadanía en medio de una ola de calor que se siente en México, prácticamente desde el inicio del mes de junio y que en ciudades como Monterrey ha alcanzado hasta 45 grados centígrados.