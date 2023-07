'Las desapariciones en México se han convertido en el crimen perfecto', dice ONG

De los 110,000 desaparecidos reportados en México, el estado de Jalisco registra la mayor cifra de ellos, 15,000, según datos oficiales. Ese territorio al oeste de México es un bastión de los poderosos carteles del crimen organizado. Los familiares buscan por cuenta propia a sus seres queridos, en rincones inhóspitos del país, armados con picos y palas.

Las asociaciones de familiares de desaparecidos desempeñan un papel fundamental para localizar las fosas. Una de sus funciones es transmitir a las autoridades denuncias de forma anónima, protegiendo así la confidencialidad y la seguridad de los informantes. Por eso, no comprenden la decisión del estado de Jalisco de paralizar la búsqueda de fosas reportadas de manera anónima.

Héctor Flores, fundador del Colectivo Luz de Esperanza, explicó a RFI que "la única manera de encontrar a nuestros familiares ausentes, desgraciadamente muertos y en fosas, son las denuncias anónimas".

Voluntad municipal y federal de 'desaparecer a los desaparecidos'

Héctor Flores se muestra muy crítico hacia el poder del estado de Jalisco, así como hacia el federal. "Por parte del estado de Jalisco, durante esta administración, no ha habido la voluntad de encontrarlos. Por desgracia, no vemos que vaya a producirse un cambio porque no ha pasado nada. Al contrario, durante estos cinco años, se dispararon las desapariciones en el Estado de Jalisco. En un solo mes, se registraron 700 desapariciones, lo que el estado reconoció. A nivel federal tampoco se ha podido contener este fenómeno. Existe una política de desaparecer a los desaparecidos desde el poder federal hasta el municipal. En todas las instancias de gobierno hay una negativa a reconocer el problema. Esto ha hecho un caldo de cultivo para que en todo el país las desapariciones sean el crimen perfecto y vayan en aumento".

El gobierno no ha sabido protegernos.

Desde la polémica estrategia militar anti-narcos de 2006, México acumula más de 350,000 asesinatos. A la desprotección, se suma un sentimiento de desprecio por parte de las autoridades.

María de Jesús González es la madre de Ricardo, secuestrado en su propio domicilio, de quien no se tiene rastro desde septiembre del año pasado. Para ella, los familiares de los desaparecidos están haciendo lo que las autoridades no hacen. "Las autoridades no hacen mucho. Francamente, no hacen nada, para decir la verdad. Buscarlos nosotros mismos es la única forma de encontrar a nuestros seres queridos. No los quisiéramos encontrar (en fosas), pero así los estamos encontrando. ¿Por qué? Pues tal vez porque tenemos un mal gobierno, un gobierno que no ha sabido protegernos. Esto se está sobrepasando".

Esta "tragedia humana", como lo define Naciones Unidas, no cesa de golpear cada rincón de México. Este mismo lunes, un colectivo de búsqueda de desaparecidos localizó 11 fosas con al menos 22 cuerpos en el estado de Tamaulipas, en la frontera de México con Estados Unidos.