Evo Morales anuncia su candidatura presidencial ´obligado por los ataques del Gobierno´

El exmandatario izquierdista se convirtió este domingo en el primer postulante a la presidencia de Bolivia para las elecciones de 2025, en medio de una creciente confrontación con el gobierno de su heredero político, Luis Arce.

A través de una intervención radial, el ex presidente de Bolivia Evo Morales, de 63 años, anunció su candidatura en las próximas elecciones presidenciales de 2025.

"Me han convencido que sea candidato, la gente quiere, pero me obligaron", dijo el ex mandatario explicando que su decisión obedece a los ataques de la derecha y sus medios de comunicación, pero también desde el Gobierno del actual presidente Luis Arce, donde se habría gestado una campaña sucia en su contra al calificarlo como narcotraficante.

Morales anuncia su candidatura antes de la realización de la convención de su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS), programada para dentro de dos semanas, encuentro que ha sido observado por seguidores del presidente Arce y por algunas entidades sociales que adelantaron que no asistirán.

A través de los ministros de economía y justicia Marcelo Montenegro e Iván Lima respectivamente, el Gobierno calificó de prematura la candidatura de Morales, por ser anterior al congreso de su partido y señalaron que ven "desesperación" y "cálculo político", a tiempo de recordarle que antes de ser candidato debe someterse a las elecciones primarias.

Morales y la cúpula del partido sostienen constantes cruces de declaraciones con ministros del presidente Arce, aunque éste se ha mantenido al margen de las disputas.

El exmandatario acusó en los últimos meses a los ministros de Gobierno (Interior), Eduardo del Castillo, y de Justicia, Iván Lima, de liderar acciones políticas en su contra y de tratar de involucrarlo en casos de corrupción.