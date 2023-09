Colombia: Nicolás Petro Burgos irá a juicio al dejar de colaborar con la Fiscalía

El hijo mayor del presidente de Colombia, Nicolás Petro Burgos, irá a juicio por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, luego de que su promesa de colaboración por beneficios judiciales con la Fiscalía no prosperara.

Así lo anunció el pasado lunes, 25 de septiembre la Fiscalía, que radicó un escrito de acusación con este fin en los juzgados de Barranquilla. De esta forma, queda pendiente definir el juez que estará a cargo del proceso, y la fecha del mismo.

Fin de la colaboración

El hijo del presidente ha dado un giro radical en su estrategia para defenderse ante la justicia, dejando de colaborar con la Fiscalía. "Hoy inicia la lucha de mi vida, sabía que la Fiscalía de Barbosa no era de fiar y hoy lo demostraron. Me han presionado hasta el límite con la única intención de convertirme en un arma contra mi padre. Decidí levantarme y no arrodillarme ante el verdugo", dijo en X (antes Twitter).

Hasta ahora, el mayor de los seis hijos de Gustavo Petro había logrado un principio de acuerdo con la acusación, que suponía reconocer los delitos que se le imputan. Tras su captura en julio pasado e imputación de cargos días después, Petro Burgos fue dejado en libertad condicional en agosto, a cambio de aportar pruebas, no sólo de haberse enriquecido a nombre de la entonces campaña de su padre, sino también del posible ingreso de dineros no reportados a la misma.

Sin embargo, después de esta decisión, su entonces abogado renunció. El ex diputado del departamento del Atlántico permaneció en la ciudad caribeña de Barranquilla, donde lo visitó su padre.

Lujosas propiedades

Petro Burgos presuntamente recibió dineros de ex narcotraficantes, y cuestionados contratistas, con la excusa de apoyar en su momento la campaña del primer mandatario de izquierda en la historia del país.

Sin embargo, en audiencia de imputación de cargos hace unos meses, la Fiscalía mostró que Petro Burgos había usado este dinero en lujosas propiedades y vehículos, y un estilo de vida contrario al discurso de su padre, que no coincidía con su salario.

En su momento, Petro Burgos prometió colaboración con el ente acusador para obtener beneficios judiciales. Algo que no se ha concretado.