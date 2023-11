Feministas en Bolivia hacen pintadas en Embajada de EE.UU. contra el "genocidio" en Gaza

Mujeres pertenecientes a organizaciones feministas en Bolivia llegaron este sábado hasta la Embajada de Estados Unidos en La Paz para protestar con una pintada en la fachada contra el "genocidio" en la Franja de Gaza.

Decenas de mujeres que participaron en un encuentro nacional feminista organizado por el colectivo boliviano Mujeres Creando se acercaron hasta la embajada estadounidense y lanzaron pintura roja sobre la acera principal de ese edificio.

Las activistas gritaban consignas como "genocidas" o "alto al fuego", según se vio en la transmisión en redes sociales de la Radio Deseo, que pertenece a Mujeres Creando.

La líder del colectivo, María Galindo, escribió en una tela blanca el mensaje "Las mujeres en los ejércitos no representan liberación, sino patriarcado genocida en cuerpo de mujer. No es guerra, es genocidio".

Galindo también alcanzó a colocar dos grafitis en el muro de la embajada, uno que rezaba "alto al fuego" y otro que insistía en que "no es una guerra, es un genocidio".

Dos policías bolivianos que custodiaban el edificio apenas pudieron evitar que la activista terminara la pintada, ya que fueron rebasados por las demás manifestantes.

"Queremos dejar claro que nosotras no estamos contra el pueblo judío, ni contra ningún pueblo. Lo que está sucediendo en Gaza va a afectar al conjunto del orden mundial", sostuvo Galindo antes de pintar sobre la fachada.

Según la activista, los sucesos en la Franja de Gaza afectarán "a todos los pueblos pobres, a todas las sociedades del sur", como la boliviana.

"Por eso estamos aquí. Queremos decirle a la embajada norteamericana que no estamos aquí mandadas por Irán, no estamos a favor de Hamás y no estamos a favor del régimen iraní", aclaró.

Galindo recordó que estos colectivos alzaron sus voces "cuando la policía de la moral del régimen iraní mató a (la joven kurda) Mahsa Amini" por supuestamente llevar mal puesto el velo islámico.

"No aceptamos el chantaje de que si cuestionamos el genocidio a Gaza, a Palestina, es porque estamos con Hamás. No es así, ese es un chantaje falso".

También expresó su repudio a la "propaganda" que muestra a "mujeres militares que van a ir a masacrar como la parte sexy de la guerra".

"Nos duele como feministas porque eso no es liberación", manifestó la activista.

La protesta se decidió espontáneamente al concluir el encuentro, en el que participaron las mujeres en La Paz para "decirle al imperialismo norteamericano alto al fuego", añadió.

El Gobierno de Luis Arce decidió hace dos semanas cortar sus lazos diplomáticos con Israel ante lo que considera una "agresiva y desproporcionada ofensiva militar" contra la población de la Franja de Gaza.

El grupo islamista palestino Hamás, que gobierna de facto la Franja de Gaza, celebró esa decisión y la calificó como una postura "valiente", mientras que Israel consideró que Bolivia se alineó con ese grupo y muestra su "rendición al terrorismo y al régimen de los Ayatolás en Irán".

La guerra se ha saldado con más de 1.200 muertos en Israel por el ataque de Hamás del pasado 7 de octubre, que inició el conflicto, y los bombardeos israelíes sobre el enclave, que han causado más de 11.100 muertos y al menos 28.000 heridos.

Entre las víctimas mortales hay más de 8.000 mujeres y niños, informó este sábado la Oficina de Comunicación del Gobierno de Gaza.