UE: Habrá sanciones contra personas del poder en Guatemala

El Parlamento Europeo estudia imponer sanciones a la fiscal general de Guatemala, María Consuelo Porras, al jefe de la de la Fiscalía contra la Impunidad, Rafael Curruchiche y al juez Freddy Orellana, después de sus acciones para invalidar la victoria de Bernardo Arévalo. "Que estos títeres sepan que sus acciones tendrán consecuencias también en la Unión Europea", afirma en entrevista con RFI Jordi Cañas, eurodiputado y jefe de la Misión Observación Electoral (MOE) en Guatemala.

RFI: ¿Qué piensa hacer la UE, cuya Misión de Observación Electoral certificó que no hubo fraude y que el proceso fue trasparente en la primera y segunda vuelta de las elecciones guatemaltecas ante la decisión de la Fiscalía de ese país de declarar nulo dicho proceso electoral?

Jordi Cañas: Ha habido un posicionamiento muy claro por parte de la Unión Europea, por parte del exterior, por parte de la representante de primeros ministros o presidentes de gobierno europeos, representantes... a través de un comunicado que denunció el intento de golpe de Estado en Guatemala, después del cuestionamiento directamente de la decisión de la Fiscalía de pedir la anulación de la primera vuelta.

Vamos a intentar introducir un cambio en el orden del día del Pleno del Parlamento Europeo para que podamos tratar este asunto, el miércoles, espero y poder emitir una resolución de apoyo al proceso. Estamos en unos momentos muy delicados, en unos días muy muy tensos en los cuales se va a decidir el futuro de Guatemala. Si conseguimos que finalmente el presidente electo tome posesión, será un triunfo de la democracia. Y si finalmente aquellos que han intentado en los últimos meses cuestionar a través de procedimientos espurios, acaban triunfando, pues veremos hasta una posible detención del presidente Arévalo, con lo cual estaríamos en escenarios muy preocupantes y lo mejor es intentar evitarlo ahora, para no lamentarlo más adelante.

RFI: La resolución de la que usted habla ¿sería una resolución que aconseja porque no puede ser una resolución vinculante o que obligue a algo?

Jordi Cañas: Podemos instar a los Estados miembros a decidir sanciones, por ejemplo. Es decir, muchas veces son resoluciones que lo que marcan es un posicionamiento político que también creo que es bueno. Es decir, los ciudadanos de Guatemala son plenamente conscientes de que la Unión Europea ha estado acompañando el proceso electoral desde una perspectiva imparcial y de análisis técnico y que aquello que planteamos a través del informe se hizo siguiendo estándares de análisis electoral.

Por lo tanto, cuando decimos que no hay fraude es porque no nos ha constado que hubiese fraude y porque el fraude no se produjo en las elecciones, se pudo producir previamente por la inhabilitación de determinados candidatos. O sea que estamos en un escenario electoral condicionado por decisiones arbitrarias. Eso también lo denunciamos. Pero que las elecciones y sus resultados, es decir, el voto, el escrutinio de la transmisión, no ponían en cuestión el resultado electoral ha sido claro y contundente y por lo tanto ese mensaje político está muy bien porque el Parlamento Europeo ya lo lanzó con una resolución que hicimos en septiembre, pero ahora volverlo a lanzar en un contexto como éste es importante.

Los mensajes políticos son importantes, sobre todo cuando alguien los espera. Yo creo que los ciudadanos de Guatemala, la amplísima mayoría, espera que el Parlamento Europeo se sume a las otras instituciones europeas como el Servicio de Acción Exterior, en nombre del Alto Representante, posicionándose a favor del proceso democrático, de la transición pacífica. Pero es que, además, vamos a pedir sanciones. Ya sabemos que se ha estado estudiando en el Consejo pero que el Parlamento Europeo mayoritariamente pida que se sancione a aquellos actores antidemocráticos que están utilizando los poderes públicos, en este caso la Fiscalía, para cuestionar la decisión democrática de los ciudadanos. Pues que sepan que eso tiene consecuencias personales y eso sí que ya es obligatorio. Es importante porque es un mensaje de unidad institucional para que aquellos que, utilizando las más altas magistraturas públicas, intentan desde dentro torpedear la democracia, pues sepan que eso tiene consecuencias. Por lo tanto, esta resolución no es meramente, digamos, política en el sentido de lanzar un mensaje político, sino que además instar a que se tomen una serie de medidas entre las cuales están las acciones personales.

RFI: ¿Estas sanciones serían sanciones dirigidas a personas individualmente o serían sanciones al país?

Jordi Cañas: Este es un debate que muchas veces tenemos, pero básicamente es por una falta de información acerca de las sanciones que la Unión Europea aplica. Las sanciones siempre son personales, nunca se hace sanciones al país. Los guatemaltecos lo que aplaudirán serán estas sanciones si finalmente la propuesta de que sean a Maria Consuelo Porras, la fiscal general, al jefe de la de la Fiscalía contra la Impunidad, Rafael Curruchiche, el juez Freddy Orellana. Es decir, a todos aquellos que han estado significados, que ya están en la lista Engel de Estados unidos por ser actores anti antidemocráticos con nombres y apellidos. Los ciudadanos de Guatemala aplaudirán que estos actores que, básicamente lo que hacen es ser títeres de los titiriteros del poder, que no quieren que no haya una transición democrática en Guatemala. Pues estos títeres que sepan que sus acciones tendrán consecuencias también en la Unión Europea pero siempre serán sanciones personales.