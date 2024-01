Miembros de familia ecuatoriana hablan sobre la inseguridad y criminalidad que enfrenta ese país

Ecuador vive una ola de violencia que ha llevado al gobierno a declarar toque de queda y a calificar la situación como "conflicto armado interno", mientras que la población ecuatoriana, dentro y fuera del país, se muestra atemorizada e "impotente" por la situación.

Ayer fue la gota que derramó el vaso, debido a que grupos armados ingresaron de forma violenta a un canal de televisión, a la Universidad de Guayaquil y a otros lugares públicos causando caos y violencia.

Diario Libre contactó a dos hermanos ecuatorianos, Helen y Alex Yunes para conocer su opinión lo que ocurre en su país. Helen, quien reside en Ecuador, y Alex, quien está radicado en los Estado Unidos, mostraron su impotencia por los hechos que han mantenido a este territorio de suramérica en zona de guerra.

"Me sentí atemorizada, con impotencia, me daba pena por las personas que son inocentes y que tienen que pagar por las estupideces de esta gente (agresores)", expresó la mujer de 39 años, quien también alegó que producto de la situación no ha podido salir de su casa.

Helen contó que todo está cerrado, los recintos educativos no impartieron docencia y solo algunas empresas privadas laboraron, de acuerdo con el "criterio" de cada institución.

Dijo que cerca de la una de la tarde del martes estaba viendo el noticiero con su madre, que en este momento está en Ecuador, aunque reside con Alex, y cambió el canal. Fue cuando recibió una llamada contándole lo que acababa de ocurrir en esa planta televisiva, la TC de Guayaquil, la ciudad más poblada de Ecuador.

Ella manifestó que tras enterarse del hecho, procedió a llamar a sus hermanas que también residen en el país y que trabajan en centros comerciales, hoteles y como taxistas, para advertirles de la situación, además de contactar a su hermano en los Estados Unidos.

Helen contó que, aunque sus familiares no se vieron en una situación de peligro inminente, hubieron muchas personas cercanas que sí, como el caso de una amiga que fue a recoger a su hija al colegio cuando una persona a bordo de una motocicleta se acercó, provocando que todos se escondieran dentro del recinto educativo.

"El pensamiento general del ecuatoriano es que esto cambie, solo nos queda tener la esperanza de que cambie, porque si tú habitas en tu país se supone que necesitas tranquilidad y paz" Helen Yunes, ecuatoriana “

Asimismo, manifestó que se hace vital que haya una reforma en las leyes, para que los criminales sean apresados y condenados correctamente, sin que haya impunidad.

Opinión de Alex

Por su parte, Alex, expresó su descontento con el conflicto que enfrenta su país natal y expresó que tenía aproximadamente ocho años que no lo visitaba, desde que su hermano fue asesinado por asaltantes que intentaron robarle.

Lo visitó nueva vez en marzo del 2023 para poder llevarse a su madre a Estados Unidos, pero expresó que no le gusta volver debido a la inseguridad y la delincuencia que hay, incluso previo a los ataques que se llevaron a cabo ayer.

"Cuando voy, yo no salgo para ningún lugar solo, que eso es terrible allá. No puedes caminar en la calle porque te roban, no puedes hacer nada porque te matan, tengas dinero o no, te matan en Ecuador. Es muy malo caminar por todo el lugar, es terrible", puntualizó con impotencia.

Asimismo, comentó que esa situación era algo que se veía venir, ya que la "mafia" se ha apoderado de su país desde hace mucho tiempo, por lo que espera que el actual mandatario, Daniel Noboa, tenga la inteligencia y la fuerza para sacar a Ecuador de esto.

"Ecuador está terriblemente, esperemos que este nuevo presidente que tenemos ahora pueda hacer algo, pero como la delincuencia está fuerte y la mafia es más fuerte que cualquier tipo de poder en Ecuador", indicó.

También indicó que cree que la situación puede empeorar, "se va a poner peor porque la mafia no va a dejar que el gobierno vuelva a tomar medidas". Asimismo, exhortó a todo el que pueda salir de allí que lo haga, debido a las condiciones actuales del país, que mantiene a sus nacionales en estado de temor, estén o no dentro de Ecuador.