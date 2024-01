Se obstaculiza la toma de posesión de nuevos diputados en Guatemala, denuncian legisladores

El Congreso de Guatemala vive momentos de tensión este domingo debido a una disputa por las credenciales que está obstaculizando la toma de posesión de los nuevos legisladores para el periodo 2024-2028.



Los diputados de oposición Aldo Dávila, del partido Winaq, y Karina Paz, del partido Vos y reelegida en el cargo, recriminaron que no avanza el proceso para darles posesión a los diputados elegidos en los comicios de junio de 2023, mientras se piden nuevos requisitos que no están en la ley.



"Esto no huele bien", dijo Paz, quien junto a Dávila, cuestionó con fuerza a una comisión creada este domingo en el Parlamento para verificar las credenciales respectivas.



La instauración del nuevo Congreso guatemalteco para el periodo 2024-2028, compuesto por 160 diputados, debe realizarse este domingo para poder, después, dar paso a la investidura del presidente electo, Bernardo Arévalo de León.



La tensión llega tras un proceso electoral marcado por los intentos desde julio pasado del Ministerio Público (Fiscalía) por evitar que Arévalo de León y el Movimiento Semilla tomen posesión este 14 de enero, como lo establece la ley.



Dávila también había denunciado que fue creada "a dedo" este domingo la comisión para verificar las credenciales respectivas.



El sábado, el diputado electo guatemalteco, Julio Héctor Estrada Domínguez, aseguró que una supuesta denuncia penal en su contra, aparecida en las últimas 24 horas, buscaba bloquear que ocupe su cargo a partir de este domingo.



Estrada Domínguez, exministro de Economía (2016-2018), indicó mediante sus cuentas oficiales que la denuncia surgió repentinamente en un documento que es requisito para tomar posesión.



Dicho documento, un finiquito estatal, ha sido solicitado con fecha de 2024 por la junta directiva del actual Congreso guatemalteco, en una medida criticada por varios sectores ya que anteriormente no estipulaba fecha.



"La creación de nuevos requisitos fuera de ley tienen claramente una mala intención", expuso Estrada Domínguez, de la agrupación política Cabal.



Los funcionarios que deben ser investidos este domingo ganaron sus cargos en los comicios generales celebrados en junio de 2023.