Fiscalía de Ecuador investiga a exministro por difundir información de asesinato de fiscal

El Ministerio Público de Ecuador instó a la ciudadanía a no difundir elucubraciones que podrían beneficiar a criminales o personas buscadas por la ley. ( FUENTE EXTERNA. )

La Fiscalía de Ecuador anunció este miércoles que iniciará una investigación contra el exministro del Interior José Serrano por presuntamente difundir información considerada reservada sobre el asesinato este mismo día del fiscal César Suárez, acribillado por sicarios en la ciudad de Guayaquil.

La Fiscalía, en un mensaje de su cuenta de la red X (antes Twitter), aseguró que "abrirá una investigación a José S. S. por presunta difusión de información reservada, debido a sus 'revelaciones' en torno a temas sensibles", como el caso del crimen de Suárez.

Además, el Ministerio Público instó a la ciudadanía a "no difundir elucubraciones que podrían beneficiar a criminales o personas buscadas por la ley".

En su mensaje, la Fiscalía publicó la fotografía de un mensaje escrito por Serrano, pero solo dejó ver ciertas líneas del texto, ya que colocó una capa para cubrir el resto del escrito.

En ese mensaje, el exministro del Interior en el Gobierno del expresidente Rafael Correa (2007-2017) aseguró que el asesinato por sicarios del fiscal Suárez se dio en un contexto complicado del país, por la lucha que lleva el Gobierno contra bandas del crimen organizado.

"El sicariato de uno de los mejores fiscales del país, se da en un contexto mucho más grave y complejo", y los agentes del Ministerio Público, en su mayoría honestos, están en riesgo por "algún infiltrado canalla que debe descubrirse quién es", escribió Serrano, quien fue un duro crítico del pasado Gobierno del conservador Guillermo Lasso (mayo 2021-noviembre 2023).

El exministro vinculó el hecho con presuntas indagaciones del magistrado sobre el entorno de José Adolfo Macías Villamar 'Fito', el líder de la banda criminal 'Los Choneros' que se fugó de la Cárcel Regional de Guayaquil.

Tras conocer el anuncio de la apertura de la investigación por parte de la Fiscalía, Serrano insistió en que "urge investigación para determinar quién filtró información requerida por el fiscal Suárez a los delincuentes que lo mandaron a matar".

"Siempre estaré presto a colaborar con lo que la Justicia me requiera No le he mentido al país ni le voy a mentir ahora", sostuvo.

El fiscal César Suárez fue asesinado la tarde de este miércoles por sicarios que le dispararon dentro de su vehículo, en un momento en que presuntamente se dirigía a la audiencia en un caso de tráfico de drogas y no tenía un equipo de seguridad asignado.

Suárez había interrogado recientemente a los trece detenidos que irrumpieron armados el pasado 9 de enero en el canal TC Televisión y mantuvieron secuestrados por varias horas a sus trabajadores durante una emisión en vivo.

El asesinato del fiscal se produjo en medio del estado de excepción por "conflicto armado interno" declarado por el Gobierno contra 22 bandas del crimen organizado, dedicadas principalmente al narcotráfico, y a las que el Ejecutivo ha catalogado como grupos terroristas y actores beligerantes no estatales a ser neutralizados por las fuerzas del orden.

Esto después de la oleada de violencia vivida el 9 de enero y atribuida al crimen organizado, donde además de la toma del canal se registraron secuestros de policías, asesinatos, artefactos explosivos, incendios de vehículos y motines en las cárceles con alrededor de 200 rehenes ya liberados.

La fiscal general del Estado, Diana Salazar, deploró el crimen de Suárez y dijo que el Ministerio Público no detendrá su lucha contra los grupos del crimen organizado.

"Este hecho atroz trae consigo un mensaje para el trabajo que estamos cumpliendo desde la justicia en el Ecuador", pero "los grupos de delincuencia organizada, los criminales, los terroristas no detendrán nuestro compromiso con la sociedad ecuatoriana", apuntó Salazar.

La fiscal dijo que la Fiscalía ha emprendido las primeras investigaciones sobre el asesinato de Suárez y tras expresar las condolencias a sus familiares, aseguró que su legado acompañará las luchas del Ministerio Público contra el crimen.