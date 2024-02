Los diputados de Costa Rica acusan al presidente Chaves de haber desviado dinero para su campaña

El mandatario de Costa Rica, Rodrigo Chaves, habría desviado dinero para su campaña electoral entre 2021 y 2022. Esto concluyó la Asamblea legislativa el pasado lunes. Aunque al mandatario se le calificó como "autor intelectual de un financiamiento irregular", los resultados no implican cargos penales. ¿Cuál es el objetivo de estas acusaciones?

Cuando era candidato, Rodrigo Chaves despotricaba contra los partidos tradicionales. Pedía dejar viejas prácticas partidistas y repetía que Costa Rica no era un país pobre, sino muy mal administrado.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/03/25/whatsapp-image-2023-03-25-at-14454-pm-c3826c85.jpeg Rodrigo Chaves está acusado de desviar dinero para su campaña electoral (DIARIO LIBRE)

Y efectivamente, Chaves era un candidato sin antecedes políticos, pero ello no le habría impedido replicar las "estructuras financieras paralelas", una práctica para obtener más dinero destinado a la logística electoral, que explicó a RFI Eugenia Aguirre Raftacco, investigadora del Observatorio de la política nacional de la Universidad de Costa Rica.

"Cuando decide lanzarse a la Presidencia de la República, él no contaba con un historial de militancia en una agrupación política. En consecuencia, buscó a partidos políticos ya establecidos en el país que pudieran servirle de plataforma para tener acceso a su candidatura. ¿Por qué lo especifico? Porque en Costa Rica no existen las candidaturas independientes y en consecuencia cualquier persona que se quiera postular requiere de una estructura partidaria que le respalde. Entonces, teniendo ese elemento claro, lo que se está denunciando es una estructura de financiamiento paralelo que le sirvió al presidente Chaves en aquel momento candidato tener acceso y utilizar recursos para ir promoviendo su candidatura, previo a oficializarla a través de un partido político", dice la investigadora.

Te puede interesar Caficultores de Costa Rica combaten cambio climático con tecnología

'Costa Rica Próspera' es el nombre del fideicomiso y habría sido creado por el Partido Progreso Social Democrática, la plataforma con la que Chaves ganó. El oficialismo, por su lado, calificó a esta investigación como un circo político. Por su parte, Ronald Alfaro-Redondo, politólogo de la Universidad de Costa Rica e investigador del Programa Estado de la Nación, estima que el mandatario costarricense sale intacto de esta polémica.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/08/24/ap23235720521603-d7e915ad.jpg Segun fuentes, Chaves buscó partidos ya establecidos en el país que pudieran servirle de plataforma para tener acceso a la candidatura (ARCHIVO)

"Desde el punto de vista político, lo que hay es esa sanción de esta naturaleza, pero no algo que trascienda. Más allá de eso, él no es el primero que recibe de alguna forma una sanción política en el Congreso. No es un caso excepcional. Tampoco ha habido un efecto más allá de lo político en la opinión de la gente o en la percepción. Difícilmente eso vaya a trascender más allá del ámbito en el que se originó, que es propio de una disputa entre la oposición y el oficialismo", opina por su parte Alfaro-Redondo.

El presidente Chaves cuenta con un importante respaldo popular. En su último reporte, el Centro de Investigación y Estudios Políticos de Costa Rica asegura que la popularidad del mandatario se eleva a un 53%.

Te puede interesar Costa Rica mantiene bajo vigilancia al volcán Poás tras aumento de erupciones