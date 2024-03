La disidente cubana Martha Beatriz Roque entre las "mujeres de coraje" 2024

La opositora cubana Martha Beatriz Roque, de 78 años, laureada con el Premio Internacional a las Mujeres de Coraje que concede Estados Unidos, dedicó esa distinción a "toda la disidencia" de su país, debilitada por la "represión" tras las manifestaciones de julio de 2021.

"Un premio internacional de esta magnitud es el primero que recibo, y para mí, es como si lo recibiera toda la disidencia", reaccionó Roque en una entrevista en la residencia de un diplomático estadounidense en La Habana, días antes del anuncio oficial este viernes de la lista de las 12 mujeres distinguidas por el Departamento de Estado.

Según esta exprofesora de estadística de la Universidad de La Habana, el reconocimiento llega en momentos en que la disidencia en la isla comunista es "poco numerosa" y está "muy opacada".

"Sí tuvo sus grandes momentos dentro del país, pero, desafortunadamente, es tan grande la represión que tiene la dictadura con los disidentes", se lamenta.

Roque fue la única mujer del grupo de los 75 opositores arrestados por el gobierno de Fidel Castro durante la llamada "primavera negra" de 2003.

Acusados de conspirar contra Cuba con la ayuda de Washington, estos opositores recibieron penas de prisión de hasta 27 años. Sancionada a 20 años de reclusión, Roque fue excarcelada un año después por razones de salud. Los últimos fueron liberados en 2011 y la mayoría de ellos marchó al exilio.

Para esta mujer frágil pero de voz firme, la disidencia cubana está sufriendo las consecuencias de las manifestaciones antigubernamentales del 11 de julio de 2021.

Miles de cubanos salieron ese día a las calles al grito de "Libertad" y "Tenemos hambre". Centenas de manifestantes fueron condenados hasta con 25 años de cárcel, y voces disidentes de artistas e intelectuales optaron por el exilio.

Aunque el gobierno cubano acusa a Estados Unidos de haber orquestado esas protestas, Roque asegura que fueron "espontáneas".

"No tuvo nada que ver la oposición con esto. La oposición trató por mucho tiempo que el pueblo saliera a la calle y no nos fue posible", porque "no había la coordinación necesaria (...) Sin embargo, de forma espontánea, salió el 11 de julio", destaca.

- "Seguir luchando" -

En su opinión, hay "un antes y un después" de esas protestas, con el consiguiente aumento de la represión. "Antes del 11 de julio, pues algunos grupos trabajaban, tenían proyectos, hacían actividades en lugares, en la calle incluso", explica.

"Antes nosotros éramos los que íbamos al pueblo a conversar y ahora es el pueblo el que viene a nosotros" para quejarse de sus dificultades cotidianas, en momentos en que la isla de 11 millones de habitantes enfrenta su peor crisis económica en 30 años.

"Es todo lo contrario de lo que pasaba antes", que "tratábamos de acercarnos al pueblo", pero "el pueblo tenía mucho miedo de la disidencia", subraya Roque, dedicada a documentar la situación de los manifestantes presos y a apoyar a sus familias.

Conocida por su discurso demoledor, Roque, que nació en La Habana el 16 de mayo de 1945, lamenta que la actual generación de opositores "desafortunadamente lo que quiere es volar a Estados Unidos".

"Están seis meses, ocho meses, (y) ya están pidiendo la visa, diciendo que se tienen que ir", precisa. Reconoce el papel en esta lucha política de artistas, como el performista Luis Manuel Otero Alcántara y el rapero Maykel "Osorbo" Castillo, condenados en 2022 a cinco y nueve años de prisión, respectivamente.

Para el gobierno, estos dos militantes, considerados "prisioneros de conciencia" por Amnistía Internacional, son "mercenarios" al servicio de Washington para desestabilizar el país.

Roque, que visitó Estados Unidos cuatro veces desde 2016, nunca se ha exiliado a pesar del acoso, las detenciones y la cárcel.

"Nunca pensé en salir del país porque ciertamente mi objetivo es que Cuba sea democrática", dice esta mujer, viuda y sin hijos, que no podrá viajar a Estados Unidos a recibir su premio porque las autoridades le niegan el pasaporte.

"Ahí voy a estar para seguir luchando, que Cuba llegue a ser democrática y que el exilio pueda retornar a Cuba y hacer de Cuba un país próspero", concluye.