Cuba recibe apoyo de Programa Mundial de Alimentos para conseguir leche en polvo

Cuba informó el lunes que recurrió al Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU para conseguir leche en polvo para los niños de hasta siete años ante la escasez de este producto.

El portal oficial Cubadebate señaló que la solicitud al PMA se suma a las compras que la isla realiza a algunos países para garantizar el acceso a la leche en polvo para menores cubanos que entrega el Estado. En los próximos días, añadió, se espera la llegada de un barco con 375 toneladas del producto procedente de Brasil.

El anuncio ocurre en medio del reconocimiento de las dificultades en la producción de leche y ante el incumplimiento de los campesinos de sus compromisos de entrega.

Cubadebate señaló que la isla ya había anticipado por su cuenta o como parte de sus importaciones compras de leche en polvo, entre ellas, 245 toneladas de Canadá, 500 toneladas de Estados Unidos y 500 toneladas de Brasil, adicionales a las 375 esperadas y que corresponden al convenio con la ONU.

Según cifras oficiales, Cuba gasta unos 1,500 millones de dólares anuales en adquirir alimentos en el extranjero, incluyendo suministros básicos para la dieta cubana como arroz o pollo.

The Associated Press solicitó al gobierno más detalles del acuerdo pero aún no obtuvo respuesta.

El portal oficial no precisó cuántas toneladas de leche en polvo serían entregadas a través del PMA ni si la ayuda que recibirá de la ONU será económica para adquirir el alimento o directamente con aportes de leche en polvo.

Sin embargo, en una conversación telefónica con el PMA se especificó la forma en que operaría la cooperación: ante la necesidad de un producto —leche en polvo o cualquier otro rubro— se hace un llamado a potenciales donantes o si lo que se consigue es el dinero, se compra a un tercer país.

El PMA indicó que da un cercano seguimiento a la distribución de las mercancías.

Cuba mantiene relaciones con el PMA desde 1963, cuando éste apoyó en la entrega de productos para la población tras el paso de un ciclón.

Como precedentes a envíos de alimentos, en marzo del 2023 el gobierno cubano informó que había recibido a través de dicho organismo una donación de leche en polvo de Francia. En otras ocasiones, en la década pasada, también llegó arroz, frijoles o aceite, con destino a embarazadas y ancianos.

El Estado cubano entrega un litro de leche diario a los niños de hasta siete años. Sin embargo, su producción se ha visto resentida en los últimos meses debido a la fuerte crisis económica que afecta a la nación caribeña.

Y en paralelo, Cuba enfrenta un problema de producción.

El fin de semana, el periódico oficial Adelante de la provincia de Camagüey, la principal zona ganadera del país, señaló en un reporte que de los 81.3 millones de litros pactados con el Estado, en 2023 los productores sólo entregaron 42.8 millones.

El sector se ha quejado por la falta de apoyo —dicen que los 20 pesos cubanos por litro (0.06 centavos de dólar al cambio en el mercado paralelo) que les paga el gobierno no son suficientes— y porque no reciben apoyo ni para el engorde de animales ni para la infraestructura necesaria. Además de las temporadas en que se registran deudas del propio Estado con los productores.

Sin la ayuda estatal, es difícil para las familias cubanas conseguir la leche por su cuenta.

En las tiendas privadas, un paquete de un kilo de leche en polvo —por lo general importada por pequeños empresarios— se vende a unos 2,000 pesos cubanos (unos seis dólares en el mercado paralelo), una cifra considerable para un salario estatal que puede alcanzar los 7,000 pesos cubanos (equivalente a 23 dólares) mensuales.