María Corina Machado designa a una filósofa para enfrentar a Nicolás Maduro en las elecciones

Corina Yoris, una filósofa y profesora universitaria venezolana, fue la candidata designada este viernes por la líder opositora María Corina Machado para enfrentar al presidente Nicolás Maduro, que buscará un tercer mandato en los comicios del 28 de julio.

La oposición tiene hasta el 25 de marzo para inscribir al reemplazo de Machado, favorita en las encuestas, pero inhabilitada para ejercer cargos públicos por 15 años, sanción que ella rechaza al tacharla de ilegal.

"Es una persona de mi total confianza, honorable, que va a cumplir este trámite con el apoyo y la confianza de todos", dijo Machado en una rueda de prensa al anunciar el nombre de Yoris. "Aquí vamos juntas. Somos un gran equipo".

"Yo me siento no solamente orgullosa, sino comprometida con el pueblo y con María Corina, este acto de confianza, depositar en mí ese reto me ha parecido de una bondad y de un desprendimiento único", dijo por su parte la docente, mientras decenas de seguidores gritaban "¡Vota Cori, vota Cori!".

Expertos coinciden en que Machado, con 70% de aceptación en algunas encuestas, tiene alto poder de transferencia, que podría impulsar la candidatura del sustituto que nombre. De hecho, ha insistido en que seguirá liderando la campaña.

El período de postulaciones para las elecciones cierra el lunes próximo.

La gente con nosotros

Yoris, licenciada en Filosofía y Letras, y doctora en Historia, integró además la comisión que organizó las elecciones primarias del 22 de octubre pasado, en las que Machado arrasó con más del 90% de los votos.

Machado ha insistido en que seguirá luchando para revertir su inhabilitación y entrar en la contienda en el último minuto, tomando el lugar de Yoris.

Es poco probable: la corte suprema, de línea oficialista, ratificó la sanción y en los últimos días las autoridades arrestaron a siete colaboradores e igual número tiene orden de captura, incluida su mano derecha, Magalli Meda, quien asomaba como posible sustituta.

Machado y su equipo fueron vinculados con "acciones desestabilizadoras", aunque la fiscalía no presentó cargos en contra de la opositora liberal de 56 años.

"El régimen sabe que está perdido. El régimen sabe que la gente está con nosotros", insistió Machado. "Todos sabemos que somos una inmensa mayoría que crece todos los días y que estamos dispuestos a hacer todo lo que haya que hacer por Venezuela, por nuestros hijos, por nuestra libertad".

Maduro aspira a un tercer período de seis años. El mandatario llegó al poder en 2013, tras la muerte de Hugo Chávez (1999-2013), y fue reelecto en 2018 en unos cuestionados comicios, bajo sospechas de fraude.

La inscripción

Machado insistió que el nombre de Yoris está limpio ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), acusado también de servir al chavismo. No ha ejercido cargos públicos por lo que en teoría no debe ser inhabilitada políticamente.

Las postulaciones de candidatos se hacen en un sistema automatizado del CNE, al que la oposición denuncia no ha podido tener acceso.

De lograrlo y si postulan a Yoris, el CNE tiene que dar su visto bueno para que se convierta oficialmente en candidata. Si la rechaza, no se puede presentar otro nombre.

Después de una especie de 'razzia' de la autoridad electoral, la oposición cuenta solo con dos boletas partidistas autorizadas: la de la MUD, la antigua alianza sustituida por la actual Plataforma Unitaria (PUD), y la de Un Nuevo Tiempo (UNT), de Manuel Rosales, que enfrentó a Hugo Chávez en las presidenciales de 2006, estuvo en el exilio en Perú y ahora es gobernador del petrolero estado Zulia (oeste).

Esto se traduce en apenas dos candidaturas.

Algunas organizaciones de la alianza que apoya a Maduro en estas elecciones ya acudieron al CNE a postular su nombre, pero el gubernamental Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), presidido por Maduro, aún no formaliza su candidatura.

Políticos que se denominan antichavistas pero que la oposición tacha de colaboracionsitas del chavismo, han sido los primeros en inscribirse.