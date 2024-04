Renuncia la ministra de la Mujer de Perú, la segunda dimisión del gabinete de Boluarte

La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables de Perú, Nancy Tolentino, anunció este lunes su renuncia al cargo sin detallar los motivos, poco después de que el ministro de Interior también dimitiera, en medio de una crisis política por la investigación preliminar por corrupción en contra de la presidenta del país, Dina Boluarte.

"Agradezco la confianza brindada por la señora presidenta durante mi gestión como ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Como en toda mi vida profesional seguiré promoviendo el respeto a los derechos de las poblaciones vulnerables y de las mujeres durante su ciclo de vida", indicó Tolentino en la red social X.

La ahora exministra destacó el equipo que le acompañó estos 14 meses como cabeza de esta cartera y que "colaboraron impulsando importantes iniciativas".

Como la creación e instalación del Consejo Nacional de las Mujeres, "mecanismo de vital para la participación y el empoderamiento de las mujeres en la sociedad", y el fortalecimiento y ampliación de los servicios en alianza con los Gobiernos regionales y la sociedad civil.

También agradeció la cooperación internacional por su apoyo en el cumplimiento de la misión institucional.

Menos de dos horas antes, el ministro del Interior de Perú, Víctor Torres, renunció al cargo tras haber sido cuestionado en las últimas horas por la participación de agentes de la Policía Nacional en el allanamiento de la casa de la presidenta Boluarte, como parte de la investigación fiscal en su contra por un caso de corrupción.

"A mí no me ha botado ni me han censurado (en el Parlamento), yo me voy tranquilo", declaró Torres al abandonar el Palacio de Gobierno tras la sesión de este lunes del Consejo de Ministros.

El ministro aseguró que tomó esta decisión porque tiene "un problema familiar" y no por la presión de sectores políticos y sociales, que incluso llevaron a congresistas opositores a plantear que sea censurado en el cargo.

Torres agregó que deja el gabinete de ministros "en paz, con las manos limpias" porque ha "trabajado poniendo un grano de arena por el Perú".

También invocó a todos los sectores del país que "dejen trabajar a la presidenta" y aseguró que las investigaciones que se han abierto contra la mandataria "son elementos distractores".

"Promuevan que el Perú siga gobernándose tranquilo con la señora Dina (Boluarte)", señaló dirigiéndose a los periodistas.

Estas dos renuncias se dan dos días antes de que el primer ministro, Gustavo Adrianzén, tenga que acudir al Congreso para pedir su confianza, por lo que el Ejecutivo tendrá que conformar el nuevo gabinete antes del miércoles.