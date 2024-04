Ecuador declara persona "non grata" a embajadora mexicana por comentario de López Obrador

El Gobierno de Ecuador anunció este jueves que decidió declarar persona "non grata" a la embajadora de México en Quito, Raquel Serur, en respuesta a unas declaraciones del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, sobre el asesinato del excandidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio y las aparentes consecuencias electorales de ese crimen.

La Cancillería de Ecuador, en un comunicado, invocó el principio de "no intervención" en asuntos internos de otro país y la convención de Viena para tomar la medida diplomática que implica la salida del país de la embajadora.

Además, indicó que Ecuador aún vive el "luto" por el crimen a tiros de Villavicencio, ocurrido en agosto del año pasado cuando el entonces candidato presidencial salía de un mitin político electoral en un céntrico barrio de Quito a plena luz del día.

¿Quién es Raquel Serur, embajadora de México en Quito, declara "non grata" en Ecuador?

De acuerdo con la Cámara Binacional de Comercio Ecuador-México, Raquel Serur es la Embajadora de México en Ecuador. Tiene una amplia trayectoria como docente en la Universidad Nacional Autónoma de México.

Desde muy niña se apasionó por la literatura. Obtuvo el título de Licenciada en Letras Modernas (Inglesas) en la UNAM, tiene un Master of Arts in English and American Studies por la Universidad de East Anglia. Estudió un doctorado en Letras en la UNAM.

Desde los 26 años ha sido docente de Literatura en la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad Autónoma de México (UNAM), carrera a la que ha dedicado toda su vida.

También ha desempeñado otros cargos académicos como Consejera Universitaria, fue en esa Universidad que conoció al Filósofo ecuatoriano Bolívar Echeverría, quien se convirtió en su esposo y padre de sus dos hijos. Desde ese momento surge un vínculo con el país.

Su carrera diplomática empezó con el nombramiento como Embajadora de México en Ecuador en el año 2019, uno de los más altos honores de su vida.