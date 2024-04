El Gobierno dice que Luis Arce será candidato en 2025 si organizaciones así lo definen

El Gobierno de Bolivia abrió este lunes la posibilidad de que el presidente Luis Arce se postule en las elecciones generales de 2025, si así lo definen las organizaciones sociales que son parte del gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS).



La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, dijo a los medios que la candidatura presidencial del MAS "será una decisión" que asumirán en su momento "las organizaciones sociales dueñas del instrumento político" que, aseguró, actualmente están centradas en cumplir con los requerimientos del órgano electoral para que el partido conserve su personalidad jurídica.

"Después de ello, las organizaciones definirán y si definen que vaya el presidente (como candidato), pues va a ir el presidente", afirmó Alcón.

También señaló que por ahora "no es una decisión asumida", pero si así lo deciden las organizaciones sociales, las autoridades, "como soldados del instrumento político", van a "cumplir lo que determinen" estos sectores que son la base del MAS.



Las declaraciones de Alcón surgen en medio de la pugna interna entre los sectores oficialistas "arcistas" o leales a Arce y los "evistas" o afines al expresidente y líder del MAS Evo Morales (2006-2019).



El distanciamiento entre Arce y Morales comenzó a finales de 2021 y se profundizó el año pasado por la realización de un congreso nacional del partido en el que, en ausencia del mandatario y de varios sectores que le son leales, el expresidente fue ratificado como líder y nombrado "candidato único" del MAS para las elecciones de 2025.



Arce no asistió a ese encuentro al considerar que las organizaciones sociales, base del partido, no estaban debidamente representadas.



Las tensiones aumentaron después de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) decidiera anular el congreso e instruir que se convocara a uno nuevo, algo en lo que tampoco se han puesto de acuerdo ambas facciones oficialistas.



Los "arcistas" han anunciado que realizarán un congreso del 3 al 5 de mayo en la ciudad de El Alto, vecina de La Paz, mientras que los "evistas" convocaron a una reunión nacional del partido el 10 de julio en Villa Tunari, una localidad situada en el Trópico de Cochabamba, el bastión político y sindical de Morales.



El TSE observó errores en ambas convocatorias que se deben subsanar para que uno u otro congreso tenga acompañamiento de ese organismo y sean válidos.



Si un partido político no renueva su directiva nacional dentro del plazo establecido por el TSE, corre el riesgo de no poder participar en las elecciones de 2025 o incluso podría perder su personalidad jurídica si hay incumplimiento reincidente.



Morales acusó varias veces a Arce de "traición" y de buscar la "proscripción" del MAS, mientras que el presidente, que también ha sido proclamado candidato por sectores oficialistas que le son leales, lamentó que el exmandatario se convirtiera en el "principal opositor" de su Gobierno.