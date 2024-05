Javier Milei dice que Pedro Sánchez no se anima a tener un "cara a cara" con él

Javier Milei dijo que afortunadamente no tiene la desgracia de otros países que tienen el Banco Central para financiarlo. ( FUENTE EXTERNA )

El mandatario argentino, Javier Milei, aseguró que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, no se anima a tener un "cara a cara" con él y remarcó que nunca lo felicitó por su victoria electoral.

Así lo dijo en una entrevista a la edición española del periódico El Observador, llevada a cabo en Madrid. Remarcó que él no tiene cruces con Sánchez y aclaró que nunca se lo cruzó. "Lo que digo, dado que se dedica a hablar de mí, lo único que hago es exponerle que las cosas que él propone no están en favor de los españoles, están en contra de los españoles... Le muestro la incoherencia y la inconsistencia de sus planteos, de él y de su gente, que además manda a sus ministros agredirme, es una cosa nunca vista", dijo.

Agregó: "Que los ministros salgan en manada a agredirme. Debe ser porque son demasiado poco, intelectualmente poco como humanos, que tenían que salir todos juntos a pegarle a uno solo".

"Debe ser que no se anima el señor Pedro Sánchez a tener un cara a cara conmigo. Qué pretende, adhiriendo a ideas tan aberrantes como el socialismo que han sido un fracaso en lo económico, lo social o cultural, y mataron a 150 millones de seres humanos tenga la altura intelectual de poder debatir media idea conmigo. Olvídate, no existe", expresó. Consultado sobre la situación económica de España, Milei dijo que "afortunadamente" no tiene la desgracia de otros países que tienen el Banco Central para financiarlo.

"Si no estarían generando inflación con emisión monetaria, que es lo que ha hecho el kirchnerismo en Argentina", puntualizó el presidente argentino. Finalmente, consultado por una declaración de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien lo definió como "el presidente de moda" en Europa, Milei dijo que eso les duele "a los políticos mediocres argentinos".

"Por eso, Argentina estaba siendo desconocida en el mundo. En mi caso, cada lugar donde piso se genera una revolución", enfatizó. En concordancia con esto, agregó que la revista Time lo consideró como uno de los políticos "más importantes del mundo" y que su ida al World Economic Forum "fue un suceso".