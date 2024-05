Piden que se extradite desde RD al estadounidenses sospechoso de triple asesinato en Honduras

Familiares de tres mujeres asesinadas en enero pasado en la isla de Roatán, en el Caribe de Honduras, exigieron este miércoles justicia y la extradición del estadounidense Gilbert Reyes, principal sospechoso del triple homicidio, quien fue detenido hace dos meses en República Dominicana.

"Nosotros lo que queremos es que se haga justicia, que él (Gilbert Reyes) pague por lo que hizo", señaló Ovania McCoy, hermana de Nikendra McCoy, una de las tres hondureñas asesinadas, en declaraciones a la radio HRN, que transmite en Tegucigalpa.

Las otras dos hondureñas asesinadas en enero pasado son María Antonia Cruz y Dione Solórzano, quien había sido pareja sentimental de Reyes, con quien tuvo un hijo.

Las tres mujeres desaparecieron después de haber salido el pasado 7 de enero de la comunidad de Punta Gorda en compañía del estadounidense, quien un día después viajó a su país, al parecer a California.

Los cuerpos sin vida de las tres mujeres fueron hallados en el sector de French Key la noche del 9 de enero, en el interior de un vehículo, del que fueron extraídos un día después.

La hermana de Nikendra McCoy indicó que el triple asesinato demuestra que "los extranjeros pueden venir a este país a hacer lo que quieran y salir como Pedro por su casa", y anunció una protesta para el sábado en el Aeropuerto Juan Manuel Gálvez, de Roatán, como "medida de presión" para que Reyes sea extraditado a Honduras.

Dijo además que las familias de las tres mujeres asesinadas están "decepcionadas" porque las autoridades hondureñas no han logrado extraditar a Reyes desde República Dominicana, donde, afirmó Nikendra McCoy, un juez declaró este miércoles "sin lugar" una solicitud en ese sentido hasta que Honduras garantice protección al estadounidense.

No obstante, el Ministerio Público de Honduras señaló este mismo miércoles que la Corte Suprema de Justicia de República Dominicana "no ha emitido un fallo ya que el mismo fue diferido (recurso que suspende el cumplimiento de la resolución, pero no el curso del proceso), para una fecha posterior".

El organismo hondureño señaló en un comunicado que desde que se presentó un requerimiento fiscal contra Reyes como principal sospechoso del asesinato de las tres mujeres, "se inició de manera inmediata los trámites relacionados con la solicitud de extradición del imputado desde República Dominicana".

Telma Dixon, madre de Dione Solórzano, dijo a medios locales que espera que República Dominicana "apruebe la extradición" de Reyes a Honduras para que "se haga justicia y pague por todo lo que hizo".

Reyes "no tuvo miedo de asesinar a mi hija y sus amigas, pero sí tiene miedo de venir a enfrentar la Justicia, pero tiene que pagar por lo que hizo", subrayó Dixon.

Por su parte, el ministro hondureño de Seguridad, Gustavo Sánchez, aseguró que el país centroamericano le dará a Reyes "las garantías que él no le dio a las tres hondureñas", como requisito para que República Dominicana apruebe su extradición a Honduras.