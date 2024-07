Candidato presidencial Márquez dice que el chavismo suprimió derechos de los trabajadores

El candidato presidencial Enrique Márquez denunció, en un acto con dirigentes tradicionales del Partido Comunista de Venezuela (PCV), que el chavismo, en el poder desde 1999, suprimió los derechos de los trabajadores, algo que espera solucionar, en caso de ganar las elecciones del 28 de julio, según una nota de prensa difundida este domingo.

"Se han suprimido los derechos humanos de los trabajadores. Usted intenta hacer una huelga y va preso. ¿Cuántos trabajadores están presos por defender los derechos de la masa?, a todos ellos les decimos que uno de los primeros decretos, de las primeras diligencias que haremos será sacarlos a 'toditos' de la cárcel", aseveró el exdiputado.

Recordó que, debido a la crisis que contrajo la economía del país durante casi ocho años, "el salario de los trabajadores cayó en un 90 %" y se ubica hoy -en alusión al ingreso mínimo legal- en menos de cinco dólares mensuales, si bien los empleados reciben bonificaciones con las que suman cerca de 100 dólares al mes.

"¿Qué significa esto?, que los trabajadores están pagando la tragedia económica mientras hay otros que se están beneficiando de la misma tragedia", prosiguió el candidato, que, por tanto, se comprometió a "sanear la economía para que no sea el trabajador el que siga pagando la factura por la crisis".

Sobre el presidente Nicolás Maduro, que buscará una segunda reelección el 28 de julio, dijo que es un "enterrador de los sueños de los venezolanos", que "quiere hacer creer que, a pesar de que está perdiendo, él va a ganar".

"Nos quiere convencer de que no hay opción, de que ellos van a ganar como sea, que tienen la violencia de su lado. Nos quieren convencer de que el pueblo no importa y que el voto no importa, y nos quieren convencer porque no quieren que votemos", añadió, sin dejar de llamar a participar en los comicios, en los que 10 hombres buscarán la Presidencia.