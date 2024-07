El presidente de Chile, Gabriel Boric, exigió el jueves (25.07.2024) elecciones "transparentes, competitivas y sujetas a observación internacional" en Venezuela.

"Yo concuerdo y respaldo las declaraciones de (Luiz Inacio) Lula (da Silva) en que acá no se puede amenazar bajo ningún punto de vista con baños de sangre", dijo el mandatario chileno, en alusión a recientes declaraciones de su par venezolano Nicolás Maduro.

"Lo que reciben los mandatarios y los candidatos son baños de votos", apuntó durante una rueda de prensa con corresponsales de la prensa extranjera, junto a su canciller Alberto van Klaveren.

A tres días de los comicios, en los que Maduro busca la reelección, Boric coincidió con las posturas de otros líderes de izquierda latinoamericanos, como su par de Brasil y el exmandatario argentino Alberto Fernández, que exigen garantizar elecciones transparentes y reconocer una eventual derrota del oficialismo.

El opositor de Maduro

El principal rival de Maduro es el opositor Edmundo González Urrutia, designado tras la inhabilitación de la líder opositora María Corina Machado.

El mandatario chileno, crítico del régimen chavista, destacó que la estabilidad y progreso de Venezuela es un asunto que hoy interesa a su propio pueblo, pero también a toda América Latina.

Boric dijo que el éxodo de millones de venezolanos ha impactado en todos los países de la región. De acuerdo a la ONU, unos 7 millones de personas han abandonado Venezuela, y de ellas más de 500.000 viven en Chile, según cifras oficiales.

"Acá lo importante es que actuemos con la comunidad internacional y con las democracias, y en esto no me cabe ninguna duda que, en particular con Brasil, con Colombia y con México, vamos a tener una misma posición, de exigir el respeto a la soberanía popular", subrayó.

En ese sentido Boric calificó como una "señal positiva" las recientes declaraciones del hijo del presidente Nicolás Maduro, Nicolás Maduro Guerra, quien aseguró que en caso de perder las elecciones ellos pasarán a la oposición.